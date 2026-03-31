Δήμος Σφακίων – ΟΦΥΠΕΚΑ: Στο επίκεντρο συνάντησης τα φαράγγια Σαμαριάς, Ιμπρου και Αράδαινας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η προετοιμασία της λειτουργίας των Φαραγγιών της Σαμαριάς, Ίμπρου, Αράδαινας, για την τουριστική περίοδο που ξεκινάει, ήταν το αντικείμενο συνάντησης, συζήτησης, του δημάρχου Σφακίων Ιωάννη Ζερβού με τον διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Κωνσταντίνο Τριάντη στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα, χθες Δευτέρα 30 Μαρτίου το απόγευμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «παρουσία και της Ελένης Γρηγοροπούλου, προϊσταμένης του Οργανισμού για το Φαράγγι της Σαμαριάς, ο κ. Ζερβός έθεσε τα θέματα που κυριαρχούν για την προετοιμασία και ασφαλή λειτουργία των φαραγγιών, ενώ ζήτησε χρηματοδότηση για τον ορεινό όγκο των Σφακίων που αφορά σε μονοπάτια, σπίτια, στέρνες στη Μαδάρα, υποδομές αναγκαίες οι οποίες εξυπηρετούν τον ορεσίβιο κτηνοτροφικό πληθυσμό καθώς και επισκέπτες του ορεινού όγκου των Σφακίων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ειδική αναφορά στην νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) η οποία όπως εξήγησε ο δήμαρχος Σφακίων, ορίζει μεταξύ άλλων, τις προστατευόμενες περιοχές ενώ περιορίζει τις χρήσεις σε παραλίες και των Σφακίων. «Αποτέλεσμα της Ε.Π.Μ. είναι η αναγκαστική εξαίρεση τμημάτων που είχαμε ορίσει ως δημοτική αρχή και δημοπρατούταν από την Κτηματική Υπηρεσία. Ο περιορισμός χρήσεων αφορά μεταξύ άλλων στη μη δυνατότητα δημοπράτησης από τους ενδιαφερόμενους για εκμετάλλευση τουριστική σε παραλίες, μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας», ανέφερε ο δήμαρχος Σφακίων.
Η δημοτική αρχή, για το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται σε επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς επίσης, όπως είπε ο κ. Ζερβός, με την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Βουλευτή Χανίων Σέβη Βολουδάκη»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

