Δήμος Πλατανιά: Ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων

Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία δύο νέων μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Πλατανιά, παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, οι οποίοι προσλήφθηκαν κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, η οποία θα στελεχώσει τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βουκολιών, καθώς και για μία υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε. Εποπτών Καθαριότητας, η οποία θα τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης και ειδικότερα στο Τμήμα Καθαριότητας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους, ευχόμενος καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, επισημαίνοντας τη σημασία της συμβολής τους στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, συγκεκριμένα ανάφερε: «..Καλωσορίζουμε και επισήμως στην οικογένεια του Δήμου Πλατανιά δύο νέους μόνιμους υπαλλήλους. Τους ευχόμαστε καλή αρχή και κάθε επιτυχία στο έργο τους, προς όφελος των συνδημοτών μας…».