Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 2025
Τοπικά

Δήμος Πλατανιά: Ολοκληρώθηκε η Ημερίδα «Άσκηση στη Φύση – Ευεξία – Υγεία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα και Παρουσίαση του Προγράμματος “Blue Green Paths”, με θέμα «Άσκηση στη Φύση – Ευεξία – Υγεία». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Ναυταθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κυδωνίας “ΑΝΕΜΟΣ”, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ημερίδα σημείωσε σημαντική ανταπόκριση από πολίτες και επαγγελματίες, γεγονός που επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για δράσεις που προάγουν την ευεξία, τη σωματική δραστηριότητα και την ψυχική ισορροπία.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος και στόχευε στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας μέσω της άσκησης στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε τη θεραπευτική και ψυχολογική αξία της επαφής με τη φύση, μέσα από εισηγήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς της ψυχολογίας, της ευεξίας και της οικοψυχολογίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της σύνδεσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Ομιλήτριες του προγράμματος ήταν η κ. Λίνα Ψούνη, Ψυχολόγος – Γυμνάστρια, η κ. Κλειώ Αποστολάκη, Οικοψυχολόγος και η κ. Στέλλα Ψούνη, Ψυχολόγος.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Κουτσαυτάκης Αρτέμης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πλατανιά κ. Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «…Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε δράσεις που, μέσα από πρακτικές ασκήσεων ψυχολογίας βασισμένες στη δύναμη της φύσης, προσφέρουν ψυχική και σωματική ευεξία. Ευχαριστούμε τον Ναυταθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΝΕΜΟΣ” που επέκτεινε το πρόγραμμα και στον Δήμο Πλατανιά…».

Ο Δήμος Πλατανιά, μέσα από το πρόγραμμα “Blue Green Paths”, συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ως μέσο άσκησης, χαλάρωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών»

