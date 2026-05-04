Δήμος Πλατανιά: «Μαζί για τον Μάνο – Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση και στήριξη στον 17χρονο δημότη , Μάνο Κοκκαλάκη, ο οποίος δίνει τη δική του δύσκολη μάχη και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Μάνος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, και πρόκειται να μεταβεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη συνέχιση εξειδικευμένης θεραπείας.
Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η στήριξη όλων μας είναι καθοριστικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης για το Μάνο, διοργανώνει σειρά φιλανθρωπικών δράσεων, με κεντρική εκδήλωση το «Μουσικό Αντάμωμα», την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 14:00, στο γήπεδο Σκινέ (Περιηγητική Λέσχη Σκινέ), με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Μάνου, και με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά
Η συμμετοχή στην εκδήλωση πραγματοποιείται με συμβολική οικονομική ενίσχυση 10€.

Απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα σε όλους να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αγάπης και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ερανικός τραπεζικός λογαριασμός για τη στήριξη της θεραπείας:
Τράπεζα: Πειραιώς
IBAN: GR80 0172 7580 0057 5811 8006 192
Δικαιούχος: ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η δύναμη της κοινωνίας μας αποδεικνύεται μέσα από την αλληλεγγύη και την προσφορά.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί όλους να σταθούν δίπλα στον Μάνο και την οικογένειά του, μετατρέποντας την ελπίδα σε πράξη και την πράξη σε ζωή.
«Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να δίνει μόνο του αυτή τη μάχη. Μαζί μπορούμε να δώσουμε ζωή στην ελπίδα.»»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

