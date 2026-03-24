Δήμος Πλατανιά: Ματαίωση των παρελάσεων λόγω καιρού

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι «λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Αλικιανό, Βουκολιές και Κολυμπάρι δεν θα πραγματοποιηθούν, για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

Οι προγραμματισμένες δοξολογίες στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς, καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, θα πραγματοποιηθούν κανονικά»