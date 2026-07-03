Δήμος Πλατανιά: Εξελέγη το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και η νέα Δημοτική Επιτροπή

​ Συνεδρίασε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 σε Ειδική Δημόσια διά ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του στο Γεράνι, με αντικείμενο την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Σώματος και την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη περίοδο της δημοτικής θητείας 2024–2028.

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Όπως ανακοινώθηκε «η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνη Φραγκονικολάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 137 του ν. 5314/2026.

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκλογικής διαδικασίας, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά συγκροτήθηκε ως εξής:

• Πρόεδρος κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης («Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πολιτών»)

• Αντιπρόεδρος κα Αργυρώ Παπαδημητράκη («Δημοτική Κίνηση Πλατανιά – Πρόοδος Ανάπτυξης»)

• Γραμματέας κ. Αντώνης Ακρωτηριανάκης («Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά»)

Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

• κ.Κωνσταντίνος Βουρδουμπάς

• κ.Χαρίτων Μπομπολάκης

• κ.Στυλιανός Δημητρογιαννάκης

• κ.Αρτέμιος Κουτσαυτάκης

• κ.Παναγιώτης Καλογεράκης

• κ.Ιωάννης Κασσελάκης

Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

• κ.Γεώργιος Καλαϊτζάκης

• κ.Χρήστος Αρχοντάκης

• κ.Εμμανουήλ Μαλακωνάκης

• κ.Κωνσταντίνος Πατεράκης

• κ.Δημήτριος Ανθούσης

• κ.Αντώνης Ακρωτηριανάκης

• κα Αργυρή Παπαδημητράκη

• κ.Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος

Η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δ.Σ. και των μελων της Δημοτικής Επιτροπής, σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης περιόδου λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου Πλατανιά για τη δημοτική θητεία 2024–2028, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης Ιωάννης, ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, με γνώμονα τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών»