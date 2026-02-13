Δήμος Πλατανιά: Χρυσό βραβείο για το «Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών»

1 από 5

Με τη μοναδική του συμμετοχή και με Χρυσό Βραβείο «GOLD» για το «Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά» στη κατηγορία Κουλτούρα & Βιώσιμη Ανάπτυξη, διακρίθηκε ο Δήμος Πλατανιά στη φετινή απονομή των Best City Awards 2026, ενός θεσμού που επιβραβεύει καινοτόμες και έξυπνες πρακτικές στη λειτουργία των Δήμων, των Περιφερειών και λοιπών φορέων.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η βράβευση αποτελεί αναγνώριση ενός ολοκληρωμένου έργου βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει 20 κυκλικές διαδρομές, συνολικού μήκους περίπου 150 χιλιομέτρων. Το Δίκτυο αναδεικνύει τη φυσική και πολιτιστική ποικιλομορφία της περιοχής, συνδέοντας φαράγγια, κορυφογραμμές, παραθαλάσσιες ζώνες, παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μνημεία και θρησκευτικά σημεία αναφοράς.

Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στην κυκλικότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα για διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Διαθέτουν αναλυτική σήμανση και πληροφοριακό υλικό, συντηρούνται ετησίως με ίδιους πόρους του Δήμου και παραμένουν ελεύθερες για το κοινό.

Το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ήπιου και θεματικού τουρισμού, στη διασύνδεση άνω των 50 οικισμών, στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας.

Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος δήλωσε: «..Η βράβευση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο μας και αναγνώριση μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε με όραμα να αναδείξουμε τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας με τρόπο οργανωμένο και βιώσιμο. Το Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών δεν είναι απλώς ένα τουριστικό προϊόν· είναι μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει τις τοπικές κοινότητες, προστατεύει το περιβάλλον και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και ενδυναμώνουν την ταυτότητα του Πλατανιά ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών…».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τις Υπηρεσίες και τους συνεργάτες του Δήμου μας, για το έργο τους στη δημιουργία και προβολή του δικτύου μας, που ´έφερε ´ αυτή την Πανελλήνια διάκριση .

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Δήμου Πλατανιά στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, καθιστώντας τον πρωτοπόρο Δήμο, στον τομέα του πεζοπορικού τουρισμού στην Ελλάδα.