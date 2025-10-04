menu
Τοπικά

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Συγκίνηση στα εγκαίνια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας – 79 ετών ο μεγαλύτερος μαθητής!

0

Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και χαράς, πραγματοποιήθηκαν χθες, τα εγκαίνια του Παραρτήματος Καστελλίου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ηρακλείου, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Επιφάνιος Ζαχαράκης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εκπαιδευτικής διαδρομής για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, στον χαιρετισμό του, τόνισε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του ΣΔΕ για δεύτερη χρονιά στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι θέτει τις βάσεις για μια νέα αρχή, γεμάτη δυνατότητες και ευκαιρίες.
Ειδικότερα τόνισε:
«Οι εκπαιδευόμενοι που ξεκινούν ή συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά τη φοίτηση τους, δίνουν το παράδειγμα ότι η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ανθρώπους που με τόσες υποχρεώσεις καθημερινά και παρά τις δυσκολίες που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν, δράττονται μιας δεύτερης, συνειδητής ευκαιρίας ζωής και δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους! Έχουν τον σεβασμό και τον θαυμασμό μας! Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επενδύει στη γνώση, στη δια βίου μάθηση και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά σε μια περίοδο που η περιοχή μας ανοίγεται σε νέες προοπτικές με το υπό κατασκευή Αεροδρόμιο».
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ματθαίος Παρασύρης, ο οποίος ευχαρίστησε τόσο το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας όσο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Στέφανο Ψυλλάκη για τη στήριξη, σημείωσε:
«Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν έναν θεσμό με καθοριστική σημασία για τη διά βίου μάθηση. Στο παράρτημα Καστελλίου δίδεται η δυνατότητα σε ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και παράλληλα να καλλιεργήσουν κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Είναι συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, να διεκδικούν τη μόρφωση που τους αξίζει».
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δωρεάν δημόσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με συνολική διάρκεια φοίτησης δύο εκπαιδευτικών ετών και απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου, φοιτούν δωρεάν σε τάξεις του Γυμνασίου περίπου 100 μαθητές. Στο Παράρτημα Καστελλίου, φοιτούν συνολικά 35 εκπαιδευόμενοι, ενώ το μεγαλύτερο ηλικιακά άτομο που φοιτά στο ΣΔΕ Καστελλίου, είναι 79 ετών!

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι φέτος, εντάχθηκαν στις λειτουργίες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, τόσο η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς όσο και μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση επάρκειας Δημοτικού ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο. Η εν λόγω εξέλιξη αφορά πιλοτικά σε κάποια ΣΔΕ της χώρας, ανάμεσα τους και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου. Τέλος, το ΣΔΕ Καστελλιου, έχει ενισχυθεί με απόσπαση μόνιμης εκπαιδευτικού.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ματθαίος Παρασύρης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Μανώλης Μπελαδάκης, (οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό και συνεχάρησαν τους εκπαιδευόμενους για την απόφαση τους να φοιτήσουν στο ΣΔΕ), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων της εκπαίδευσης και του Καστελλίου, οι εκπαιδευόμενοι και οι καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

