Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Στο επίκεντρο η παραχώρηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζωγραφάκη – Πλευράκη

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Mε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, συναντήθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, παρουσία του Βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε το αίτημα του Δήμου για την παραχώρηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζωγραφάκη – Πλευράκη στο Καστέλλι, με σκοπό τη μετατροπή του σε πολυθεματικό πάρκο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Ιστορίας και Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι το αίτημα του Δήμου που έχει ήδη λάβει ομόφωνη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα εξεταστεί θετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Δήμο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έλαβαν .

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα προς το Υπουργείο είχε αποσταλεί επίσημα τον Αύγουστο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 140/2025 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκ νέου υποβολή της πρότασης και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης πλήρους φακέλου τεκμηρίωσης και της ένταξης της πρότασης στο υπό εκπόνηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Η πρόταση του Δήμου προβλέπει την αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου ως πολυθεματικού πάρκου, με βασικούς άξονες:

1. Εκπαιδευτικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης
Με σκοπό τη φιλοξενία εκπαιδευτικών δομών (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ), σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες και η απασχολησιμότητα των νέων και ενηλίκων της περιοχής.
2. Πολιτιστικό Κέντρο – Πολυχώρος Εκδηλώσεων και Εκθέσεων
Για τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων, θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων και συλλογικών πρωτοβουλιών των πολιτών και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
3. Κέντρο Μελετών και Έρευνας της Ιστορίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Κρήτης
Στόχος είναι η δημιουργία θεσμικής δομής που θα συγκεντρώνει, μελετά και αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
4. Πάρκο Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών
Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, φυσικού και εμπλουτισμένου χώρου για παιχνίδι, μάθηση, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής.

Η πρόταση είναι πλήρως συμβατή με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4407/2016 για τις παραχωρήσεις στρατοπέδων και αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

-Υποβολή του επίσημου αιτήματος προς ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.

-Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και αναλυτικής πρότασης αξιοποίησης.

-Αποστολή της πρότασης στην ανάδοχο εταιρεία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και στην τριμελή επιτροπή για την ένταξη των χρήσεων στο ΕΠΣ.

«Η συνάντηση στο Υπουργείο αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την προώθηση μίας παρέμβασης που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην περιοχή. Το στρατόπεδο Ζωγραφάκη – Πλευράκη παραμένει ανενεργό για χρόνια και πιστεύουμε ότι η αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσει με συνέπεια και τεκμηρίωση όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι την τελική δικαίωση του στόχου μας, ενώ το επόμενο διάστημα θα συνεργαστούμε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου για το σκοπό αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου»

