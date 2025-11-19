Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Η πρόταση για τις ασφαλείς πτήσεις και τη διάσωση του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρήστο Δήμα, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και το Διοικητή της ΥΠΑ Γεώργιο Σαουνάτσο, για τις εναλλακτικές θέσεις, αναφορικά με την εγκατάσταση των ραντάρ στο νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου, ώστε να διασφαλιστεί η αεροναυτιλιακή ασφάλεια αλλά και να προστατευθεί το σπουδαίο και μοναδικό αρχαιολογικό μνημείο της Παπούρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «υπενθυμίζεται ότι από το 2022 συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή από στελέχη της ΥΠΑ που σε λιγότερο από ένα μήνα πρότεινε τις θέσεις, για το πρωτεύων ραντάρ μαζί με ένα δεύτερο δευτερεύων (PSR/MSSR) στο σημείο 24 (Παπούρα), για το δευτερεύων (MSSR) στο σημείο 28 (Αστερούσια).

Το 2024 όμως αποκαλύφθηκε το σπουδαίο μνημείο στην Παπούρα. Αντί να αναζητηθούν άμεσα εναλλακτικές, ζητήθηκε εκ νέου σύγκριση μόνο μεταξύ των σημείων 24 και 26 για να τεκμηριωθεί ότι δήθεν το 24 είναι η μόνη τεχνικά εφικτή λύση.

Μετά από αντιπαραθέσεις αλλά και διάλογο υπήρξε συνεννόηση για συνάντηση που τελικά πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου με συμμετοχή του Δημάρχου, του Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου, στελεχών της ΥΠΑ, της ΑΠΑ και εκπροσώπων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Παρότι η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την εξέταση των εναλλακτικών θέσεων του Δήμου, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΥΠΑ δήλωσαν ότι δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν ζωντανά και ενώπιον όλων οι θέσεις, μέσω της εφαρμογής CAPT V2.4.2 και της πλατφόρμας sass_c, όπως αρχικά αναμενόταν. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν ουσιαστική και ενίσχυσε την πεποίθηση του Δήμου ότι υπάρχουν ρεαλιστικές και τεχνικά εφικτές εναλλακτικές, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν με πολιτική βούληση.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το σημείο 26 και το επιχείρημα ότι τα αεροσκάφη «χάνονται για κάποια δευτερόλεπτα» εάν το ραντάρ τοποθετηθεί εκεί. Από τη συζήτηση προέκυψε ξεκάθαρα ότι:

-Η απώλεια σήματος δεν οφείλεται στη θέση 26, ούτε στη γεωμορφολογία, ούτε σε τυχόν εμπόδιο.

-Σε κάθε ραντάρ, όπου κι αν τοποθετηθεί, δημιουργούνται δύο κώνοι σιγής (ένας πάνω και ένας κάτω από το ραντάρ).

-Η ίδια ακριβώς συνθήκη ισχύει και στο 24, όπως το ίδιο αναφέρει η εισήγηση του 2022: «Ο κώνος σιγής του σταθμού καλύπτεται από το 2ο MSSR του αερολιμένα».

Επομένως, καταρρίπτεται το επιχείρημα της “μοναδικής τεχνικά εφικτής λύσης”, αφού οι κώνοι εμφανίζονται σε κάθε σημείο, ενώ η κάλυψη μπορεί να εξασφαλίζεται από δεύτερο ραντάρ — πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς και αυξάνει την αξιοπιστία.

Ο Δήμος, λαμβάνοντας ως δεδομένη τη θέση του δευτερεύοντος ραντάρ στο 28, κατέθεσε εγγράφως στον Υπουργό τις θέσεις που διαθέτουν απαλλοτριωμένο χώρο, υφιστάμενη πρόσβαση και ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς ζητήματα αρχαιοτήτων:

Οι προτάσεις του Δήμου αναλυτικά:

1.Το σημείο 23, που είναι στη νοτιοδυτική πλευρά του Α/Δ και τις τρεις-τέσσερις εναλλακτικές του θέσεις πάνω στο λόφο, που έχει τα ίδια γεωμετρικά στοιχεία με το 24 που είναι στη βορειοδυτική πλευρά του Α/Δ. Είναι απαλλοτριωμένη περιοχή, έχει ήδη διανοιγμένο δρόμο και είναι κοντά σε ηλεκτρικό δίκτυο. Η δημιουργία των κώνων στο 23 έχει τα ίδια ακριβώς “προβλήματα” με το 24 και θα καλυφθεί με τους ίδιους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

2.Το σημείο 26, απαλλοτριωμένο με δυνατότητα υπάρχοντος δρόμου και ηλεκτρικό δίκτυο, πάρα πολύ κοντά. Το αρνητικό των κώνων καλύπτεται απόλυτα με το πρόσθετο ραντάρ, όπως ήδη αναφέρθηκε.

3.Σημείο εντός του Α/Δ και σε χαμηλό ύψος (πχ ανάμεσα στους δύο διαδρόμους ή σε άλλο σημείο) για το οποίο υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δεν δημιουργεί κάτω κώνο, ενώ ο πάνω κώνος του, καλύπτεται απόλυτα από τα ραντάρ του Αεροδρομίου αφού είναι απόλυτα μέσα στην εμβέλεια τους.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος στην επιστολή του, πέρα από τις συγκεκριμένες θέσεις που καταθέτει ο Δήμος, υπάρχουν και άλλες προτάσεις προς εξέταση. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί προτεραιότητα να αξιολογηθούν πρώτα οι θέσεις που διαθέτουν απαλλοτριωμένους χώρους, υφιστάμενους δρόμους πρόσβασης και άμεση ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε να μην προβάλλεται το επιχείρημα της καθυστέρησης.

Παράλληλα, αναφέρεται και σε μια εναλλακτική μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις: Την ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία να προτείνει εκείνη – σε πρώτη φάση- τις εφικτές εναλλακτικές θέσεις, με την προϋπόθεση ότι εξαιρούνται η Παπούρα και άλλες κορυφές με αρχαιολογικά ευρήματα.

Βάσει όλων των παραπάνω, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά εκ νέου συνάντηση παρουσία του Υπουργού, ώστε να εξεταστούν υπεύθυνα και τεκμηριωμένα οι προτάσεις που επιτρέπουν την άμεση υλοποίηση του έργου, χωρίς να “θυσιαστεί” το σπουδαίο και μοναδικό Μνημείο στο λόφο της Παπούρας και χωρίς να υπάρχουν προφανώς-ζητήματα ασφάλειας των μελλοντικών πτήσεων»