Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτημένων Ποδηλατικών Διαδρομών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη της ενδοχώρας της Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί η έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πρότασης «Δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτημένων Ποδηλατικών Διαδρομών στα Αστερούσια Όρη».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με την απόφασή του, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συντάσσεται με τους όμορους δήμους και εγκρίνει τη συμμετοχή του στην από κοινού υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη» 2021–2027 και της δράσης «ΟΧΕ Εμβληματικών Διαδρομών Κρήτης / Περιβάλλον και Πολιτισμός».
Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός οργανωμένου και σηματοδοτημένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων, το οποίο θα συνδέει κοινότητες, φυσικά τοπία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι διαδρομές θα καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο σε έμπειρους ποδηλάτες όσο και σε επισκέπτες να γνωρίσουν με ασφάλεια και οργάνωση την περιοχή.
Παράλληλα, προβλέπεται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη σήμανση και την ανάδειξη των διαδρομών, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία υπαίθριων δραστηριοτήτων και τη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων, Γόρτυνας και Φαιστού, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου ήπιων τουριστικών υποδομών που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κρητικής ενδοχώρας.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επιβεβαιώνει τη βούληση του να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που αναδεικνύουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν νέες προοπτικές για κατοίκους και επισκέπτες.
«Η συμμετοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στη δημιουργία του δικτύου σηματοδοτημένων ποδηλατικών διαδρομών στα Αστερούσια έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δική μας περιοχή. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο, αξιοποιώντας τη φυσική ομορφιά, την τοπική ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

