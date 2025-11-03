Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δύο προτάσεις στο ΥΠΑΑΤ για το Φράγμα Μπαδιά και δίκτυα

Δύο σημαντικές προτάσεις έργων για ένταξη τους, σε Πρόγραμμα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέβαλε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Τα έργα εντάσσονται στην Πρόσκληση Π3_73_1.1_2025 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΚΑΠ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 24,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πρώτη πρόταση αφορά στο Φράγμα Μπαδιά, προϋπολογισμού, 17.888.784,83 € και συγκεκριμένα την κατασκευή χωμάτινου φράγματος στην περιοχή Μπαδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με χωρητικότητα 2.340.000 κυβικών μέτρων νερού, λεκάνη κατάκλισης 400 στρεμμάτων και ζώνη άρδευσης 7.200 στρεμμάτων καλλιεργειών. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Το δεύτερο έργο, με τίτλο: «Σύγχρονο Δίκτυο Άρδευσης και Ευφυής Διαχείριση Υδάτινων Πόρων», είναι προϋπολογισμού 6.580.106,96 €. Η πρόταση αφορά τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών σε όλο το Δήμο και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου (SCADA) για τη βέλτιστη αξιοποίηση του νερού και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Προβλέπονται, αντικαταστάσεις παλαιών αγωγών και βελτιώσεις υποδομών, κατασκευή νέας δεξαμενής 200 κυβικών μέτρων και εγκατάσταση “έξυπνων” συστημάτων ελέγχου που θα επιτρέπουν την άμεση παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.Το έργο καλύπτει περιοχές και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

«Η υποβολή αυτών των δύο προτάσεων αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στον Δήμο μας. Το Φράγμα Μπαδιά αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζοντας νερό για τους αγρότες μας και σταθερή βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, το σύγχρονο δίκτυο άρδευσης και η ευφυής διαχείριση των πόρων θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου»