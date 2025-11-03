menu
21.9 C
Chania
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δύο προτάσεις στο ΥΠΑΑΤ για το Φράγμα Μπαδιά και δίκτυα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δύο σημαντικές προτάσεις έργων για ένταξη τους, σε Πρόγραμμα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέβαλε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Τα έργα εντάσσονται στην Πρόσκληση Π3_73_1.1_2025 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΚΑΠ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 24,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πρώτη πρόταση αφορά στο Φράγμα Μπαδιά, προϋπολογισμού, 17.888.784,83 € και συγκεκριμένα την κατασκευή χωμάτινου φράγματος στην περιοχή Μπαδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με χωρητικότητα 2.340.000 κυβικών μέτρων νερού, λεκάνη κατάκλισης 400 στρεμμάτων και ζώνη άρδευσης 7.200 στρεμμάτων καλλιεργειών. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Το δεύτερο έργο, με τίτλο: «Σύγχρονο Δίκτυο Άρδευσης και Ευφυής Διαχείριση Υδάτινων Πόρων», είναι προϋπολογισμού 6.580.106,96 €. Η πρόταση αφορά τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών σε όλο το Δήμο και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου (SCADA) για τη βέλτιστη αξιοποίηση του νερού και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Προβλέπονται, αντικαταστάσεις παλαιών αγωγών και βελτιώσεις υποδομών, κατασκευή νέας δεξαμενής 200 κυβικών μέτρων και εγκατάσταση “έξυπνων” συστημάτων ελέγχου που θα επιτρέπουν την άμεση παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.Το έργο καλύπτει περιοχές και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

«Η υποβολή αυτών των δύο προτάσεων αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στον Δήμο μας. Το Φράγμα Μπαδιά αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζοντας νερό για τους αγρότες μας και σταθερή βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, το σύγχρονο δίκτυο άρδευσης και η ευφυής διαχείριση των πόρων θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου»

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum