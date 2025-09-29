menu
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις κοινότητες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και  Σκινιά απέστειλε ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αναφέρει «πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με την πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ενώ πολλά ήταν τα προβλήματα που καταγράφηκαν, μεταξύ των οποίων στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, στο τουριστικό καταφύγιο του Τσούτσουρα κ.α. Από την πρώτη στιγμή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος παραλιακού μετώπου Γιώργος Παπαδόπουλος με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και συνεργεία του Δήμου, βρέθηκαν στο πεδίο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή και την αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων, το συντομότερο δυνατό.
Λόγω των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου απέστειλε αίτημα στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη, ώστε να κηρυχθεί η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών, η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου και η Δημοτική Ενότητα Σκινιά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας Το αίτημα μάλιστα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος στο σχετικό αίτημα:
«Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά. Οι καταστροφές εντοπίζονται στην αγροτική, στην δημοτική οδοποιία και στο Τουριστικό Καταφύγιο Τσούτσουρα (κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα κλπ). Επίσης σας αποστέλλουμε ενδεικτικά φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος των ζημιών και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας προκειμένου άμεσα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου μας και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών, η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου και η Δημοτική Κοινότητα Σκινιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3013/2002»»

