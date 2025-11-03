menu
Δήμος Μινώα Πεδιάδα: Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Πληρωμής Συνδρομών για Τροφεία Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, με στόχο την ευκολία και την εξυπηρέτηση των πολιτών του, ανακοινώνει τη δυνατότητα πληρωμής των συνδρομών (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), μέσω ενός καινοτόμου και εύχρηστου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εξόφληση των τροφείων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της νέας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προσφέροντας στους δημότες μια σύγχρονη και πρακτική λύση για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους.
Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους πολίτες να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη μετάβαση τους στο Δημοτικό Κατάστημα .
Οι οφειλές για τη συνδρομή (τροφεία) εμφανίζονται στο πεδίο «Βεβαιωμένες Οφειλές» και ειδικότερα στο σημείο «Πληρωμές Τροφείων» https://minoapediadas.gr/egwebapps/domes/xreoseis/list /
Συνδέονται με το ΑΦΜ του οφειλέτη, κάνοντας το διαδικαστικό βήμα ασφαλές και αξιόπιστο.
Επιπλέον, για όσους προτιμούν να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους δια ζώσης, η μηνιαία συνδρομή μπορεί να εξοφληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, στο Τμήμα Ταμείου, χρησιμοποιώντας μετρητά ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Με τη νέα αυτή καινοτόμο υπηρεσία, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διευκολύνει τους πολίτες στην έγκαιρη και εύκολη εξόφληση των τροφείων, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους για όλους τους εμπλεκόμενους.
Επικοινωνία:
-Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου
-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης – Τηλ.: 2891340395
-Τμήμα Ταμείου – Τηλ : 2891340329 -330»

