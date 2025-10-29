Δήμος Κισσάμου: Παράταση αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Μονάδα Ερευνών Αγοράς & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουν το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες σε μειονεκτικές περιοχές και κοινωνικές ευάλωτες ομάδες (επιχειρηματικότητα-απασχολησιμότητα- κατάρτιση-κοινωνική καινοτομία» και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης και συνακόλουθα είναι δωρεάν για τους/τις επιμορφούμενους/ες.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Πρόγραμμα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, με έμφαση σε νέους και νέες από μειονεκτούσες περιοχές της Κρήτης και από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, επιθυμητό (αλλά όχι υποχρεωτικό), προσόν για τη συμμετοχή είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γυμνασίου).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη δια ζώσης διδασκαλία με την εξ αποστάσεως μάθηση κυρίως σε διήμερα ή τριήμερα από Σάββατο έως Δευτέρα. Συγκεκριμένα:

• 20% της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με δια ζώσης παρακολούθηση.

• 80% της εκπαίδευσης διεξάγεται εξ αποστάσεως, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τις 31/10/2025:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

Ημερομηνία έναρξης: 01/11/2025 έως 30/3/2026