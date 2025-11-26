Δήμος Κισσάμου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην γεώτρηση Ποταμίδας

Ο Δήμος Κισάμου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες αντικατάστασης του αντλητικού της Γεώτρησης Ποταμίδας η οποία υδροδοτεί τις περιοχές Ποταμίδα και Καλουδιανά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας πραγματοποιείται υπερχλωρίωση στο δίκτυο και μέχρι επαναφοράς της ομαλής λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης συστήνεται στους πολίτες να ΜΗΝ καταναλώνουν το νερό για πόση και μαγείρεμα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και διασφαλιστεί πλήρως η ποιότητα του νερού»