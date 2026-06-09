Δήμος Κισσάμου: Έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Ξεκινάνε οι αιτήσεις

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο πλαίσιο της Δράσης 4.11.3.1 «Δομές Παροχής Αγαθών (Νέες Δομές» του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ +). Η κοινωνική δομή στεγάζεται στο Πρώην Δημαρχείο Μηθύμνης στον Δραπανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μια νέα κοινωνική δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη συμπολιτών μας και οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

• Αίτηση Ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία)

• Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ

• Αντίγραφο Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό του 2025 (όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας)

• Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

• Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας

• Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ

• Απόφαση από ΚΕΠΑ (σε περίπτωση αναπηρίας)

• Υπεύθυνη Δήλωση ( παρέχεται από την Υπηρεσία) όπου ο αιτών/ η αιτούσα θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη παροχή υλικών αγαθών (Συσσίτιο, ΤΕΒΑ κλπ).

Για υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Τηλ.: 28223 40312, 28223 40313

Email: koinonikopantopoleio@kissamos.gr»