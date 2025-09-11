Δήμος Κισσάμου: Απομάκρυνση περιφράξεων και ιδιωτικών αρδευτικών δικτύων

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Κισσάμου μετά από αυτοψία στο δημοτικό οδικό δίκτυο που περιλαμβάνεται στο έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ,ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ», 12ο υποέργο (νέο): «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14Η , 24Η 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» , και ενόψει της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης στα τμήματα του αγροτικού δημοτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης και της τοπικής κοινότητας Καλαθενών της ΔΕ Κισσάμου, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν στην άμεση απομάκρυνση των πλεγμάτων περίφραξης που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή των όμβριων υδάτων και διακινδυνεύουν την ασφάλεια των αυτοκινήτων, την απομάκρυνση των ιδιωτικών αρδευτικών δικτύων από το εύρος των οδών, καθώς επίσης και να φροντίσουν για την κοπή των κλαδιών που τυχόν προεξέχουν στους εν λόγω δρόμους.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «σημειώνεται ότι η υποχρέωση της επιμέλειας για τη απομάκρυνση των περιφράξεων από τις τάφρους των δρόμων, βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες και ότι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών στους δρόμους και στις πλατείες δεν επιτρέπεται, ακόμη κι αν τελέστηκε από αμέλεια.

Σε διαφορετική περίπτωση, η εκτέλεση του έργου στο δημόσιο χώρο συνεπάγεται την καταστροφή της όποιας υποδομής έχει τοποθετηθεί στα εν λόγω σημεία»