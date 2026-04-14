Δήμος Καντάνου Σελίνου: Ανάγκη λήψης μέτρων στο παραλιακό μέτωπο της Παλαιόχωρας

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία της περιοχής της Παλαιόχωρας και συγκεκριμένα στα Γαυδιώτικα μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από την τελευταία κακοκαιρία επισημαίνει ο Δήμος Καντάνου Σελίνου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει «ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 στην παραλιακή οδό της περιοχής Γαυδιώτικα Παλαιόχωρας, ενημέρωσε με προτάσεις για την κατασκευή έργων αντιμετώπισης τους Υπουργούς και Υφυπουργούς των υπουργείων «Εσωτερικών», «Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και «Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας», τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Βουλευτές του ν. Χανίων, προσκομίζοντας επίσης, φωτογραφικό υλικό και video από την ημέρα της κακοκαιρίας.

Η κινητοποίηση της πολιτείας θα πρέπει να είναι ουσιαστική και άμεση, ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον να διακινδυνεύσουν ξανά περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Οι κάτοικοι και οι περιουσίες τους θα πρέπει να προστατευτούν και η ευθύνη βαρύνει όλους μας.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου κ. Αντώνη Περράκη αναφέρει «Αξιότιμες-οι κυρίες-οι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας «Erminio» στην παραλιακή οδό στην περιοχή Γαυδιώτικα της Παλαιόχωρας την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, καθίσταται σαφές ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί πλέον να επαφίεται στην τύχη. Η πρόσφατη 2η εισβολή της θάλασσας στον οικιστικό ιστό μέσα στο 2026 κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών.

Προτεινόμενα Τεχνικά Έργα και Χαρακτηριστικά:

Προκειμένου να ανακοπεί η καταστροφική ορμή του νότιου κυματισμού, κρίνεται τεχνικά απαραίτητη η δρομολόγηση των εξής έργων:

1. Θωράκιση με Φυσικούς Ογκολίθους/ Τεχνητούς Υφάλους: Κατασκευή υποθαλάσσιων ή ημιβυθισμένων κυματοθραυστών για την εκτόνωση της ενέργειας του κύματος πριν αυτό προσκρούσει στο κρηπίδωμα.

2. Ανακατασκευή και Ανύψωση Κρηπιδωμάτων: Στατική ενίσχυση του παραλιακού τοιχίου με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος υψηλής ανθεκτικότητας και τοποθέτηση ειδικών στοιχείων ανάκλασης του κύματος (wave return walls).

3. Σύγχρονο Δίκτυο Απορροής: Κατασκευή αγωγών μεγάλης διατομής και συστημάτων αντεπιστροφής (check valves) για την άμεση παροχέτευση των υδάτων και των φερτών υλικών πίσω στη θάλασσα, εμποδίζοντας την πλημμύρα των οικιών.

Διοικητική Εκκρεμότητα και Ανησυχία Κατοίκων:

Πέραν των φυσικών καταστροφών, η τοπική κοινωνία τελεί υπό καθεστώς έντονης ανασφάλειας λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης στην έκδοση της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για τη συγκεκριμένη οδό, παρά τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΠΟΘΑ Κρήτης.

Η διοικητική αυτή στασιμότητα λειτουργεί ως τροχοπέδη για οποιαδήποτε οριστική και νόμιμη πολεοδομική παρέμβαση, αφήνοντας την περιοχή ανοχύρωτη. Η αίσθηση ότι η πολιτεία αδρανεί σε θεσμικό επίπεδο, την ώρα που η κλιματική κρίση απειλεί άμεσα τις περιουσίες και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων, εντείνει την εύλογη οργή και την ανησυχία τους.

Αιτούμαστε:

• Την άμεση παρέμβασή σας για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω τεχνικών έργων.

• Τον συντονισμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την κατεπείγουσα υπογραφή της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως, ώστε να αρθεί το νομικό κώλυμα που εμποδίζει την ολιστική προστασία της συνοικίας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος

Αντώνιος Κων. Περράκης»