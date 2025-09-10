Δήμος Ηρακλείου: Το σακίδιο της ανακύκλωσης η νέα «Πράσινη Αποστολή»

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων σε όλα τα σχολεία του Δήμου, για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Στόχος της νέας Πράσινης Αποστολής είναι η ενημέρωση γύρω από την αξία των παλιών σχολικών ειδών με σύνθημα: «Το σακίδιο της ανακύκλωσης!» με δώρο για τον νικητή μία «Δωροεπιταγή Πλαίσιο αξίας 250€». Οι χρήστες καλούνται να ενημερωθούν για τον τρόπο της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης τετραδίων, τσαντών και σχολικών ειδών συμβάλλοντας στη μείωση αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet. Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.