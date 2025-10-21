menu
Τοπικά

Δήμος Ηρακλείου: Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ»

Ενεργή παραμένει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εργοδότες για την απασχόληση των ωφελούμενων, και προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τη στέγαση των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ» από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε..

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους III» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και επικεντρώνεται στην κοινωνική επανένταξη και αυτονόμηση τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης, η ένταξη στην αγορά εργασίας, η μετάβαση σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η συμβουλευτική, η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η διασύνδεση των ωφελούμενων με αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την Εργασία
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται η επιδότηση εργασίας 4 ωφελούμενων (ενηλίκων, ικανών προς εργασία) με σύμβαση εργασίας για διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών και η επιδότηση εργασίας 2 ωφελούμενων (ενηλίκων, ικανών προς εργασία)  με εργόσημο για διάστημα έως 12 μηνών. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση του κόστους μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για έως δώδεκα (12) μήνες. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη.
Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες ή νόμιμοι αντιπρόσωποι τους, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για την συμμέτοχή τους.

Οι προϋποθέσεις του προγράμματος έχουν ως εξής: 
• Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στην εργασία να μην έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση – εργοδότη που εντάσσεται στο πρόγραμμα, για τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
• Η επιχείρηση – εργοδότης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
• Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε3 – Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει σε ειδικό πεδίο τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
• Η ένταξη στην επιδοτούμενη εργασία προϋποθέτει σύμβαση εργασίας για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) και έως δώδεκα (12) μηνών.
Διαδικασία συμμετοχής :
1. Αίτηση, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη.
2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται:
Α) Στο πρωτόκολλο της εταιρείας «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» – Δ/νση:  Ηρακλείου, Λ. Ικάρου 66, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601,  Τηλέφωνο: 281 3409 835   ή
Β) Ηλεκτρονικά στο info@heraklionmsa.gr

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/aota-hrakleio-mae-prosklhsh-21102025.html

Για τη Στέγαση 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για 20 νοικοκυριά ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Αναλυτικά

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ/ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Μονομελή νοικοκυριά

10

10

Επιδότηση ενοικίου Έως του ποσού των

τριακοσίων (300)

ευρώ μηνιαίως

Διμελή νοικοκυριά

2

4

Έως του ποσού των

τριακοσίων πενήντα

(350) ευρώ μηνιαίως

Τριμελή Νοικοκυριά

2 (ενήλικας με 2 ανήλικα)

1 (ενήλικες με 1 ανήλικο)

6

Έως του ποσού των

τετρακοσίων (400)

ευρώ μηνιαίως

Τετραμελή Νοικοκυριά

1 (ενήλικας με 3 ανήλικα)

2 (ενήλικες με 2 ανήλικα)

12

Έως του ποσού των

τετρακοσίων (400)

ευρώ μηνιαίως

Πενταμελή Νοικοκυριά

2 (ενήλικες με 3 ανήλικα)

10

Έως του ποσού των

τετρακοσίων (400)

ευρώ μηνιαίως

Σύνολο

42

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται:
Α) Στο πρωτόκολλο της εταιρείας «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» – Δ/νση:  Ηρακλείου, Λ. Ικάρου 66, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601,  Τηλέφωνο: 281 3409 835   ή
Β) Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης ( Πλ. Καλεργών και Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος), τηλ: 281 3409 848, E-mail: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr
Περισσότερες πληροφορίες για τις κτιριακές προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τις αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/prosklhsi-ekdhlwsis-endiaferontos-gia-20-katoikies-gia-stegasi-kai-ergasia-gia-astegous-23-07-2025.html

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ωφελούμενους είναι:
•Στέγαση (επιδότηση ενοικίου) για 24 μήνες, έως του ποσού των 300,00 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ή 350,00 σε νοικοκυριό 2 ατόμων ή 400,00 ευρώ σε νοικοκυριό 3 ατόμων και πάνω
•Επιδότηση δαπανών οικοσκευής, έως του ποσού των 1.200,00 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή 1.300,00 σε νοικοκυριό 2 ατόμων ή 1.500,00 ευρώ σε νοικοκυριό 3 ατόμων και πάνω
•Επιδότηση δαπανών κοινής ωφελείας, έως του ποσού των 1.200,00 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή 1.300,00 σε νοικοκυριό 2 ατόμων ή 1.500,00 ευρώ σε νοικοκυριό 3 ατόμων και πάνω
•Επιδότηση δαπανών εργασιακής επανένταξης  (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές ή/και υποστήριξη στη σύσταση κοινωνικής επιχείρησης) για έως 12 μήνες
•Επιδότηση δαπανών επιμόρφωσης/κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, με ποσό έως 1.000,00 ευρώ ανά πρόγραμμα κατάρτισης
•Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – Συμβουλευτική – Ενημέρωση – Πληροφόρηση
•Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ύψους 476.000 ευρώ καλύπτεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο είναι ο ΟΠΕΚΑ και διαχειριστικός φορέας στο Ηράκλειο είναι η Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑ.Ε..

