Δήμος Ηρακλείου: Συναντήσεις Καλοκαιρινού με πολίτες και φορείς της πόλης

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις με πολίτες και εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της πόλης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18/11 στη Λότζια μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, αντιπροσωπεία κατοίκων της οδού Κονίτσης, του Ερασιτέχνη Ηροδότου, του Συλλόγου Μισθωμένων ΙΧ με Οδηγό και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι κάτοικοι της οδού Κονίτσης, εξέθεσαν στον Δήμαρχο Ηρακλείου τις αντιρρήσεις τους στη μετονομασία του δρόμου σε οδό Φαίδωνα Βαρδαβά που έγινε την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Παρουσίασαν το ιστορικό της υπόθεσης από το 2018, τις ενέργειες και τις διαμαρτυρίες τους προς τον Δήμο Ηρακλείου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και ζήτησαν την αλλαγή της απόφασης και τη διατήρηση του ιστορικού ονόματος της οδού Κονίτσης.

Οι εκπρόσωποι του Ηροδότου, ο Πρόεδρος Μανώλης Λημναίος και οι Λάκης Καργιωτάκης, Βασίλης Χωραΐτης και Μαρίνα Τζανάκη, ευχαρίστησαν τον Αλέξη Καλοκαιρινό για την αποτελεσματική συνεργασία και συζήτησαν για ζητήματα των εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 2.500 αθλήτριες και αθλητές εβδομαδιαίως από τρία Σωματεία, καθώς και για τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μισθωμένων ΙΧ με Οδηγό Γιάννης Καραμαλάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Χατζησυμεών, Αθανάσιος Μανωλιδάκης Φάνης Μανουσάκης, Γιώργος Πολίτης και Μανώλης Λημναίος, παρουσίασαν τη δράση και τους σκοπούς του νεοσύστατου Συλλόγου και έθεσαν ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική τους καθημερινότητα, η οποία μπορεί να βελτιωθεί με τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Οι εκπρόσωποι του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου, ο Πρόεδρος Ηλίας Κοβατζής, η Γενική Γραμματέας Άννα Νικηφόρου και οι Έφοροι, Γιάννης Μαραγκουδάκης, Δέσποινα Δαμιανάκη και Χριστίνα Καψάλη, ενημέρωσαν για τις δράσεις του Ομίλου, την ανάγκη μετεγκατάστασης που προκύπτει μετά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΛΗ, καθώς και για τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.Η. για ΑμεΑ. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι επερχόμενες παρεμβάσεις και τα έργα του Δήμου Ηρακλείου στο παραθαλάσσιο μέτωπο, η διάσωση του παραθαλάσσιου τείχους και η διαμόρφωση της διπλής αστικής παραλίας στον κόλπο του Δερματά, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου – Ι.Ο.Η»