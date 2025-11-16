Δήμος Ηρακλείου: Σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο του προγράμματος «Διά… Δήμου Μάθηση»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο της νέας δράσης του προγράμματος «Διά… Δήμου Μάθηση», με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, στην αίθουσα του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου, την Πέμπτη 13/11.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η νέα αυτή ενότητα, αφιερωμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει στόχο να προσφέρει στους δημότες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις βασικές

έννοιες, τις εφαρμογές και τις προκλήσεις που φέρνει η σύγχρονη ψηφιακή

εποχή. Την πρώτη συνάντηση συντόνισε ο εξειδικευμένος επιστήμονας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης Παναγιώτης Σκούρας, ο οποίος με απλό και κατανοητό τρόπο μετέφερε στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις για τη λειτουργία, τις δυνατότητες αλλά και τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν την τεχνολογία αυτή. Το σεμινάριο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού που συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για ένα θέμα που επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου- Χρονάκη ευχαρίστησε τον Παναγιώτη Σκούρα για την διάθεση προσφοράς με την οποία μοιράζεται τις γνώσεις και τον χρόνο του προς όφελος των δημοτών, καθώς μέσα από τη διδασκαλία του ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι να ενημερωνόμαστε και να εκπαιδευόμαστε ώστε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με σύνεση και δημιουργικότητα. Επίσης ευχαρίστησε τις διευθύντριες του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, Εμμανουέλα Περισυνάκη και 44ου Δημοτικού Σχολείου, Μαριλένα Παπαζαχαριάκη, για τη φιλοξενία στην αίθουσα του σχολείου τους»