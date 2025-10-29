Δήμος Ηρακλείου: Προσλήψεις Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη πρόσληψης τριών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και δυο Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέριε η σχετική ανακοίνωση «οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν από 30/10/2025 έως και 10/11/2025 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο, Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βλαχάκη Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2813409427) και κας Γεωργίας Βρέντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2813409485).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής»