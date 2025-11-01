Δήμος Ηρακλείου: Πιστοποιητικά Πρώτων Βοηθειών στους εργαζόμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Στην τελετή απονομής των πιστοποιητικών παρακολούθησης σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών στους εργαζόμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας από το ΕΚΑΒ, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη, τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκο Γιαννακουδάκη και μέλη του ΕΚΑΒ, το μεσημέρι της Παρασκευής 31/10.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών αποτελούνται από εννέα διαλέξεις, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το ΕΚΑΒ και μέχρι σήμερα τα έχουν παρακολουθήσει περίπου 200 εργαζόμενοι.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε το ΕΚΑΒ εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχιστεί σε μόνιμη βάση η συνεργασία, εξέφρασε τη χαρά του για την συμμετοχή των εργαζομένων στα σεμινάρια και μίλησε και για τη δωρεά οργάνων και μυελού των οστών: «Χαίρομαι που βλέπω πολλούς και πολλές από την οικογένεια μας εδώ στο Δήμο Ηρακλείου και ιδιαίτερα βέβαια από την Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας, που καταλαβαίνω ότι κάνατε με την ψυχή σας αυτή τη διαδικασία η οποία καταλήγει εδώ στο πιστοποιητικό. Είναι κάτι που θα έπρεπε να είναι απαραίτητο και γενικό και νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να το περάσουμε αυτό. Είναι μέρος μιας γενικότερης πρακτικής. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες, να ανατάξουμε όσο μπορούμε ένα άνθρωπο που είναι σε μια έκτακτη περίσταση. Αυτό είναι τόσο ζωτικό αλλά και παραπέρα θα έλεγα, να γίνουμε δότες οργάνων, να γίνουμε δότες μυελού των οστών. Εγώ δεν έχω περάσει τη δική σας εκπαίδευση αλλά είμαι δότης οργάνων. Οτιδήποτε μπορεί να δώσει ζωή και περνάει από το χέρι μας πρέπει να το κάνουμε και πιστεύω ότι εσείς το κάνετε με πεποίθηση. Θέλω να ευχαριστήσω το ΕΚΑΒ και τους ανθρώπους που είχα την τύχη να γνωρίσω από πάρα πολύ καιρό τους περισσότερους. Όπως ισχύει και για εμάς, ισχύει και για το ΕΚΑΒ. Ο Δήμος είναι οι άνθρωποι του, το ΕΚΑΒ είναι οι άνθρωποι του. Αυτή η συνεργασία είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή και θέλουμε να τη συνεχίσουμε και να έχουμε μια μόνιμη σχέση. Θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας. Κι όταν είμαστε στο πλευρό σας, είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας και τελικά όλοι μαζί κάνουμε την αποστολή μας».

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης από την πλευρά του, τόνισε ότι από αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να λείπει κανείς, καθώς και ότι: «Η εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση αποσκοπεί στην παροχή πολύτιμων γνώσεων. Σκοπός του Δήμου είναι να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι καθώς τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών σώζουν ζωές. Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση του ΕΚΑΒ και τους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των σεμιναρίων».

Video μπορείτε να δείτε εδώ: