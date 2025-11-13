Δήμος Ηρακλείου: Επανεκκίνηση για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την καθαριότητα

Η επανεκκίνηση του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την καθαριότητα έπειτα από την απόρριψη όλων των προσφυγών από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 13/11.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «όπως είναι γνωστό, η σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφορά:

• Την απομάκρυνση πράσινων και ογκωδών αποβλήτων στο σύνολο του Δήμου.

• Την συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μπλε κάδου, ενιαίου ή σε ρεύματα ανακύκλωσης) και τη συλλογή σύμμεικτων αποβλήτων, τον οδοκαθαρισμό και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων εντός της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, του παραλιακού μετώπου και των Ενετικών Τειχών.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 15/12/2025 και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 18/12/2025»