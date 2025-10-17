menu
Δήμος Ηρακλείου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση με 11,8 εκατ. ευρώ για την εξόφληση του χρέους απένταξης του Πολιτιστικού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού από την Δημοτική Επιτροπή, ολοκληρώθηκε ένα ακόμη βήμα για την εξόφληση του χρέους της ΔΕΠΑΝΑΛ από την απένταξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Δήμος Ηρακλείου αποδέχεται επιχορήγηση ποσού ύψους 11.814.687,43 ευρώ, σύμφωνα με την με αριθμό 54129/13-10-2025 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την απόδοση του στο Ελληνικό Δημόσιο και την παρακράτηση ποσού ίσου με το ένα δέκατο αυτής από την μηνιαία τακτική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Δήμου Ηρακλείου, για 72 μήνες.
Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπενθύμισε το ιστορικό της απένταξης και όλα όσα ακολούθησαν μέχρι να επιτευχθεί από τη Δημοτική Αρχή, με την συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, η οριστική διευθέτηση του προβλήματος που απειλούσε τη βιωσιμότητα της ΔΕΠΑΝΑΛ και κλόνιζε την αξιοπιστία του Δήμου Ηρακλείου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός έχει χαρακτηρίσει αυτή τη ρύθμιση ως μια πράξη δικαιοσύνης για το Ηράκλειο, μέσω της οποίας ο Δήμος ισχυροποιείται, κλείνοντας ένα κεφάλαιο και ανοίγοντας μία καινούρια ημέρα, στην οποία μπορεί να πορευτεί με αισιοδοξία.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναδοχής της οφειλής της ΔΕΠΑΝΑΛ από τον Δήμο Ηρακλείου, είχε εγκριθεί ομόφωνα και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025.

