Δήμος Ηρακλείου: Αναβάθμιση και συντήρηση του πρασίνου

Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει ο Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την συντήρηση και επέκταση Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου μετά την ομόφωνη έγκριση της μελέτης και των όρων του από την Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 9/9.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών αφορά τα έτη 2026 και 2027 με προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ, χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου και έχει ως στόχο να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες του συνόλου του Δήμου, καθώς και να ενισχύσει τις νέες ανάγκες που προκύπτουν έπειτα από την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης και των Ενετικών Τειχών.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης «Πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο διαγωνισμό που βγαίνει στον αέρα, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ και συμβατική διάρκεια 2 ετών, που έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες της Υπηρεσίας Πρασίνου και των εργαζομένων της για την συντήρηση, τον καλλωπισμό αλλά και την ανάπτυξη του πρασίνου σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου. Η μελέτη η οποία συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με συντήρηση, με κλαδέματα, με αρδευτικές εργασίες, με αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις και γενικότερα με όλες τις εργασίες οι οποίες χρειάζονται αφενός για τη συντήρηση αφετέρου για την ανάπτυξη του πρασίνου στην πόλη. Η ποιότητα ζωής των πολιτών απαιτεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η όλο και μεγαλύτερη συντήρηση και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου».

Στην σύμβαση περιλαμβάνονται η εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου όπως οι τεχνικές εργασίες (αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών), η προετοιμασία εδάφους καθώς και νέες φυτεύσεις δένδρων, χαμηλών και ψηλών θάμνων, αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών. Για την υφιστάμενη βλάστηση προβλέπεται μεταξύ άλλων προστασία από φθορές και τραυματισμούς, αλλά και τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνονται και όλες οι σχολικές αυλές και οι σχολικοί κήποι, οι χώροι των Δημοτικών κοιμητηρίων και οι δεντροστοιχίες του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου.

Την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου-Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου».