Δήμος Ηρακλείου: 3,5 εκ. ευρώ πλεόνασμα και ταμειακό υπόλοιπο

Πλεόνασμα 3.500.000 ευρώ και ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνά τα 18.000.000 ευρώ καταγράφεται στον ισολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος μετά την σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα οικονομικά αποτελέσματα, ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη και όλα τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας, τονίζοντας: «Διαπιστώνοντας το θετικό πλεόνασμα και γνωρίζοντας την πάρα πολύ δουλειά που γίνεται διαρκώς, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου και να πω ότι πράγματι είμαστε σε πιο θετικό έδαφος, ώστε αυτά τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της Δημοτικής μας Αρχής να μπουν σε τροχιά πραγματοποίησης».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης από την πλευρά του, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα στοιχεία του ισολογισμού του 2024, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει επανέλθει σε θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, έχει βελτιώσει την ταμειακή του ρευστότητα, έχει αυξήσει τα ίδια κεφάλαια και έχει ενισχύσει την αξιοπιστία του: «Υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή και συστηματική συνεργασία μεταξύ όλων των Αντιδημαρχιών και των Υπηρεσιών το 2024, όπου εξισορροπείται η οικονομική σταθερότητα και εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου μας. Διαμορφώσαμε ένα ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνά τα 18.000.000 ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Δήμος πατάει σταθερά στα πόδια του και επίσης ένα πλεόνασμα στη χρήση του 2024, 3.500.000 έναντι ζημιών των περίπου 6.500.000 το 2023. Αυτή ήταν μια ιστορική αναστροφή δεκαετίας και μια σημαντική αναστροφή τριετίας από ζημιές σε πλεονάσματα».

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε ο Γιώργος Αγριμανάκης «Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν το 2024 σε 38.160.000 ευρώ, από 37.000.000 το 2023. Τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν στα 17.224.000 ευρώ, έναντι 13.200.000 του 2023, σημειώνοντας μια διαφορά 4.024.000 ευρώ για την πλήρη κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και δημιουργία επαρκούς αποθεματικού ασφαλείας. Το πάγιο ενεργητικό ανήλθε στα 382.500.000 ευρώ το 2024, έναντι 372.000.000 το 2023. Παρουσίασε δηλαδή μια αύξηση 10.500.000 ευρώ τα οποία θα φανούν σε έργα και υποδομές που είναι σε εξέλιξη».

Ο Γιώργος Αγριμανάκης δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει ότι η ανοικτή χρηματοδοτική γραμμή την οποία είχε αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή, απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών, τονίζοντας ότι: «Δεν έχει να κάνει με την καταγραφή του πλεονάσματος, το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας σημαντικής προσπάθειας για τον εξορθολογισμό των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου».

Τέλος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διπλογραφικού και Λογιστής του Δήμου Ηρακλείου Νίκος Ταβερναράκης, έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη χρονιά «Η οποία όμως δημιουργεί αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια γιατί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα με αρνητικούς δείκτες σε πάρα πολλά επίπεδα». Μιλώντας για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι έδειξαν θετικά αποτελέσματα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δείκτη ιδιοχρησιμοποίησης των κεφαλαίων τονίζοντας ότι «Αυξήθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια καταγράφοντας θετικό αποτέλεσμα, γεγονός που δείχνει ότι ο Δήμος μπορεί να έχει έσοδα από ιδίους πόρους».

Εκτενέστερη αναφορά στον ισολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ηρακλείου αναμένεται να γίνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα κατατεθεί προς έγκριση»