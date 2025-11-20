Δήμος Φαιστού: Δικαίωση για την τοπική κοινωνία η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς

Την ικανοποίησή του για την επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από το Ρέθυμνο, σχετικά με την ίδρυση και πλήρη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, με έδρα τις Μοίρες, εξέφρασε ο δήμος Φαιστού.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση «η εξέλιξη αυτή, βασισμένη στο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της έμπρακτης παρουσίας της Πολιτείας στην Μεσαρά. Είναι ταυτόχρονα η δικαίωση ενός πάγιου και επιτακτικού αιτήματος του Δήμου Φαιστού και του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μας, το οποίο διεκδικήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση, η νέα Υποδιεύθυνση ιδρύεται με νέο Προεδρικό Διάταγμα, αντικαθιστώντας την υποδομή που είχε συσταθεί το 2022 Π.Δ.22/2022 (άρθρο 3), η οποία δεν είχε λειτουργήσει επιχειρησιακά και θα στεγαστεί σε κτήριο του νέου υπό κατασκευή Διοικητικού Κέντρου του Δήμου Φαιστού. Η Υποδιεύθυνση θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και θα συγκροτεί μία καθαρά επιχειρησιακή μονάδα, οργανωμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της Μεσαράς.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Νικολιδάκης Γρηγόργης, δήλωσε: “Η σημερινή ανακοίνωση για την ίδρυση και πλήρη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον Δήμο μας και για ολόκληρη την περιοχή. Πρόκειται για ένα αίτημα ζωτικής σημασίας, που διεκδικήσαμε επιτακτικά με κάθε τρόπο, τα τελευταία χρόνια. Η Πολιτεία αναγνωρίζει επιτέλους τις πραγματικές ανάγκες της Μεσαράς και προχωρά σε μια ουσιαστική παρέμβαση, σε μια ισχυρή επιχειρησιακή μονάδα που θα θωρακίζει την ασφάλεια της κοινωνίας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη και ιδιαίτερα τον Υπουργό, κ. Χρυσοχοΐδη που αφουγκράστηκε την αγωνία μας κι έδωσε άμεση λύση, καθώς και τον συντοπίτη μας κ. Αυγενάκη που είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια και διεκδίκηση μας διαχρονικά”».

Ο Αυγενάκης για την ίδρυση και στελέχωση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς

Ως ικανοποίηση και αίσθημα δικαίωσης χαρακτηρίζει το άκουσμα των εξαγγελιών του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την ίδρυση και στελέχωση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, με έδρα τις Μοίρες, ο Λ. Αυγενάκης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Πρόκειται για ένα πάγιο, δίκαιο και απολύτως τεκμηριωμένο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, που γίνεται πραγματικότητα.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των σταθερών παρεμβάσεών μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής, με στόχο να αναδειχθεί η επείγουσα ανάγκη λειτουργίας της ήδη συσταθείσας Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς.

Η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει τις αγωνίες των πολιτών και τις συντονισμένες προσπάθειες όλων όσοι στάθηκαν με επιμονή στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας.

Η ίδρυση και πλήρης στελέχωση της νέας Υποδιεύθυνσης, μαζί με τις εξειδικευμένες επιχειρησιακές ομάδες που προβλέπονται, θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αστυνόμευσης, στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και στην πρόληψη της παραβατικότητας.

Η Πολιτεία, με τη σημερινή της απόφαση, κάνει ένα ουσιαστικό βήμα εμπιστοσύνης προς τους πολίτες της περιοχής και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ασφάλειας, νομιμότητας και κοινωνικής συνοχής.

Η Κρήτη δεν είναι τα περιστατικά βίας που στιγμάτισαν τις τελευταίες ημέρες.

Είναι ένας τόπος γενναίος, παραγωγικός και νομοταγής, που αξίζει να προχωρά με σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική».