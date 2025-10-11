Δήμος Φαιστού: Απολογισμός αρδευτικής περιόδου 2025

Την λήξη της αρδευτικής περιόδου, η οποία διήρκεσε από την 1η Ιουνίου έως και τις 10 Οκτωβρίου 2025, γνωστοποίησε η Επιτροπή Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς.

Σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, «την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο κλείσιμο του κεντρικού αγωγού του φράγματος, σηματοδοτώντας την επίσημη λήξη της φετινής περιόδου άρδευσης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των συναρμόδιων υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας τη διαφάνεια και τον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Από την Επιτροπή παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Ντισπυράκης Γεώργιος, ο κ. Θεοδωράκης Γεώργιος και ο κ. Ηλιάκης Διογένης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου – Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων συμμετείχαν η κα Κουβιδάκη Ελένη και ο κ. Ορφανός Νικόλαος, ενώ τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εκπροσώπησαν ο κ. Χανδάνος Θεοφάνης και ο κ. Σπυριδάκης Γεώργιος. Η φετινή αρδευτική περίοδος χαρακτηρίστηκε από ορθολογική και ισορροπημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με συνεχή παρακολούθηση της στάθμης και των αναγκών άρδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών των παραγωγών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια του υδατικού αποθέματος του φράγματος. Η Επιτροπή, εφαρμόζοντας αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα και τον προγραμματισμό άντλησης, πέτυχε τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου νερού σε μια ακόμη δύσκολη και απαιτητική χρονιά, με αυξημένες ανάγκες λόγω των κλιματικών συνθηκών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η άντληση νερού ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 2025, με στάθμη 3.472.384 κυβικών μέτρων και ολοκληρώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025. Κατά το διάστημα αυτό, από το Φράγμα Φανερωμένης αντλήθηκαν συνολικά 1.241.736 κυβικά μέτρα νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Από αυτά, 732.301 κυβικά μέτρα διατέθηκαν για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ Α’ Ζώνης και 509.435 κυβικά μέτρα για τον ΤΟΕΒ Γ’ Ζώνης. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ομαλή ολοκλήρωση της φετινής περιόδου, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και των παραγωγών. Η αποτελεσματική διαχείριση του διαθέσιμου νερού επέτρεψε την κάλυψη των αναγκών της αγροτικής παραγωγής της περιοχής, χωρίς υπερβάσεις ή προβλήματα, ενώ παράλληλα διασφαλίστηκε η διατήρηση ικανοποιητικού αποθέματος για την επόμενη χρονιά. Την άνοιξη του 2026, θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή, θα εξετάσει τα στοιχεία και τα διαθέσιμα αποθέματα νερού του φράγματος, οπότε και θα αποφασιστεί το άνοιγμά του για την επόμενη αρδευτική περίοδο».