Δήμος Χανίων: Τα αποτελέσματα Α’ περιόδου Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου

Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα συμμετοχής της Α’ Περιόδου του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου για το καλοκαίρι του 2026. Η Α’ Περίοδος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από 22 Ιουνίου 2026 έως 3 Ιουλίου 2026.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παράλληλα, ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι το πρόγραμμα στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμπανίου δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή περίοδο, λόγω έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού. Οι γονείς των παιδιών, που έχουν υποβάλει αίτηση για το Καμπάνι, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ανά περίοδο συμμετοχής, προκειμένου να δηλώσουν, εάν επιθυμούν, τη μεταφορά της αίτησής τους σε μία από τις υπόλοιπες διαθέσιμες δομές του προγράμματος, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού ή στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί πριν από την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες δηλώσεις προτίμησης και να διαμορφωθούν οι τελικοί πίνακες συμμετεχόντων.
Επιπλέον, στους γονείς των παιδιών, που έχουν επιλεγεί, θα αποσταλεί ενημερωτικό email με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, καθώς και με τα απαραίτητα είδη, που θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων. 2821341790, ώρες 09:00 με 13:00.
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΛΑΔΙΣΟΣ
|
Α/Α
|
Αριθμός Αίτησης
|
1
|
325
|
2
|
113
|
3
|
495
|
4
|
93
|
5
|
92
|
6
|
234
|
7
|
233
|
8
|
306
|
9
|
324
|
10
|
384
|
11
|
340
|
12
|
339
|
13
|
181
|
14
|
180
|
15
|
245
|
16
|
238
|
17
|
309
|
18
|
389
|
19
|
185
|
20
|
60
|
21
|
53
|
22
|
23
|
23
|
63
|
24
|
67
|
25
|
186
|
26
|
59
|
27
|
58
|
28
|
264
|
29
|
263
|
30
|
28
|
31
|
7
|
32
|
456
|
33
|
455
|
34
|
461
|
35
|
464
|
36
|
432
|
37
|
212
|
38
|
192
|
39
|
191
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ
|
Α/Α
|
Αριθμός Αίτησης
|
1
|
120
|
2
|
424
|
3
|
319
|
4
|
318
|
5
|
352
|
6
|
351
|
7
|
350
|
8
|
84
|
9
|
451
|
10
|
450
|
11
|
112
|
12
|
128
|
13
|
316
|
14
|
293
|
15
|
207
|
16
|
206
|
17
|
472
|
18
|
428
|
19
|
51
|
20
|
149
|
21
|
148
|
22
|
413
|
23
|
422
|
24
|
421
|
25
|
501
|
26
|
500
|
27
|
224
|
28
|
41