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Δήμος Χανίων: Τα αποτελέσματα Α’ περιόδου Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα συμμετοχής της Α’ Περιόδου του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου για το καλοκαίρι του 2026. Η Α’ Περίοδος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από 22 Ιουνίου 2026 έως 3 Ιουλίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παράλληλα, ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι το πρόγραμμα στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμπανίου δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή περίοδο, λόγω έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού. Οι γονείς των παιδιών, που έχουν υποβάλει αίτηση για το Καμπάνι, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ανά περίοδο συμμετοχής, προκειμένου να δηλώσουν, εάν επιθυμούν, τη μεταφορά της αίτησής τους σε μία από τις υπόλοιπες διαθέσιμες δομές του προγράμματος, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού ή στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί πριν από την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες δηλώσεις προτίμησης και να διαμορφωθούν οι τελικοί πίνακες συμμετεχόντων.

Επιπλέον, στους γονείς των παιδιών, που έχουν επιλεγεί, θα αποσταλεί ενημερωτικό email με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, καθώς και με τα απαραίτητα είδη,  που θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων. 2821341790, ώρες 09:00 με 13:00.

 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΛΑΔΙΣΟΣ

Α/Α

Αριθμός Αίτησης

1

325

2

113

3

495

4

93

5

92

6

234

7

233

8

306

9

324

10

384

11

340

12

339

13

181

14

180

15

245

16

238

17

309

18

389

19

185

20

60

21

53

22

23

23

63

24

67

25

186

26

59

27

58

28

264

29

263

30

28

31

7

32

456

33

455

34

461

35

464

36

432

37

212

38

192

39

191

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ

 

Α/Α

Αριθμός Αίτησης

1

120

2

424

3

319

4

318

5

352

6

351

7

350

8

84

9

451

10

450

11

112

12

128

13

316

14

293

15

207

16

206

17

472

18

428

19

51

20

149

21

148

22

413

23

422

24

421

25

501

26

500

27

224

28

41

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