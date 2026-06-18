Δήμος Χανίων: Τα αποτελέσματα Α’ περιόδου Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου

Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα συμμετοχής της Α’ Περιόδου του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου για το καλοκαίρι του 2026. Η Α’ Περίοδος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από 22 Ιουνίου 2026 έως 3 Ιουλίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παράλληλα, ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι το πρόγραμμα στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμπανίου δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή περίοδο, λόγω έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού. Οι γονείς των παιδιών, που έχουν υποβάλει αίτηση για το Καμπάνι, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ανά περίοδο συμμετοχής, προκειμένου να δηλώσουν, εάν επιθυμούν, τη μεταφορά της αίτησής τους σε μία από τις υπόλοιπες διαθέσιμες δομές του προγράμματος, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού ή στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί πριν από την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες δηλώσεις προτίμησης και να διαμορφωθούν οι τελικοί πίνακες συμμετεχόντων.

Επιπλέον, στους γονείς των παιδιών, που έχουν επιλεγεί, θα αποσταλεί ενημερωτικό email με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, καθώς και με τα απαραίτητα είδη, που θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων. 2821341790, ώρες 09:00 με 13:00.

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΛΑΔΙΣΟΣ

Α/Α Αριθμός Αίτησης 1 325 2 113 3 495 4 93 5 92 6 234 7 233 8 306 9 324 10 384 11 340 12 339 13 181 14 180 15 245 16 238 17 309 18 389 19 185 20 60 21 53 22 23 23 63 24 67 25 186 26 59 27 58 28 264 29 263 30 28 31 7 32 456 33 455 34 461 35 464 36 432 37 212 38 192 39 191

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ