Δήμος Χανίων: “Έτοιμος” για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

“Έτοιμος” δηλώνει ο Δήμος Χανίων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου το πρωί της Παρασκευής.

Στη συνεδρίαση έγινε αναφορά στο Σχεδιασμό και τις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών ή άλλων έντονων φυσικών φαινομένων καθώς και χιονοπτώσεων για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

1 από 2

Ερωτηθείς σχετικά, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Μανώλης Λέκκας τόνισε πως από τη ΔΕΥΑΧ έχουν καθαριστεί τα φρεάτια, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν επέμβει για τον καθαρισμό αρδευτικών καναλιών στο Κόκκινο Μετόχι κα.

Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε πως οι χρηματοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος δεν ειναι οι απαραίτητες και ζητήθηκε η συνδρομή των προέδρων των τοπικών για την καταγραφή των προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα ο διοικητής των Π.Υ. Χανίων κ. Δ. Ρεγκάς παρατήρησε αρχικά πως το κάψιμο των κλαδιών που θα ξεκινήσει αύριο ανησυχεί την πυροσβεστική. Στην τοποθέτηση λάστιχων σε χαντάκια και αγωγούς ομβρίων από πολίτες αναφέρθηκε η πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ν. Αποστολάκη τονίζοντας πως το πρόβλημα είναι οξυμένο και προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

Στις δράσεις της Περιφέρειας για τον καθαρισμό των ρεμάτων στάθηκε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας κ. Γ. Τσαπάκος ενημερώνοντας πως έχουν γίνει πολλοί καθαρισμοί.