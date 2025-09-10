menu
Τοπικά

Δήμος Χανίων: Οριστικά αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με voucher

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από την Δ/νση Προσχολικής Αγωγής Παιδείας & Δια βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με voucher για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι γονείς, των οποίων τα παιδιά βρίσκονται στις καταστάσεις των επιτυχόντων από αύριο, Πέμπτη 11/9/2025, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις Δ/ντριες των Σταθμών.

Τηλέφωνα & Διευθύνσεις Σταθμών :

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Χανίων (Παπαναστασίου& Ρ. Κούνδουρου, Λενταριανά), τηλ. 2821043844

Δ΄ Παιδικός Σταθμός Χανίων (Αν. Μάντακα 86, Παχιανά ), τηλ: 2821097901

Z΄ Παιδικός Σταθμός Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 168 Α, Χαλέπα), τηλ: 2821057440

Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Σούδας, (Εθ. Βενιζέλου 4, Σούδα ), τηλ: 2821089264

Παιδικός Σταθμός Ελευθερίου Βενιζέλου (Νεροκούρου 112), τηλ: 2821091635

Παιδικός Σταθμός Λιλιπούπολη (Νεροκούρου 112), τηλ.2821036077

Βρεφονηπιακός Σταθμός Πιθαρίου (Αριστοτέλους, παλιό Δημαρχείο Ακρωτηρίου), τηλ. 2821049209

Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Κυδωνίας (Νικολακάκη, Γαλατάς), τηλ. 2821032915

Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακόπουλου (Μπιρμπίλη 22), τηλ. 2821072002

Παιδικός Σταθμός Περιβολίων (Πλατεία Ηρώων), τηλ. 2821076980

Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Νεροκούρου (Αρκαδίου & Καραϊσκάκη), τηλ. 2821093569

Β΄ Βρεφικός Σταθμός Σούδας (Παπαναστασίου 10), τηλ. 2821089266

Αναφορικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις για εγγραφή σε Παιδικό Σταθμό (νηπιακά τμήματα), που βρίσκονται στην κατάσταση των επιλαχόντων νηπίων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Δ/νσης ( τηλ.2821341629). Υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήματα Παιδικών Σταθμών πέραν των επιλογών τους και αν το επιθυμούν μπορούν να το δηλώσουν για να γίνει η εγγραφή σε κάποιον από αυτούς.

 

Συγκεκριμένα κενές θέσεις υπάρχουν για τους ακόλουθους Σταθμούς:

• Γ΄ Παιδικός Σταθμός Χανίων
• Z΄ Παιδικός Σταθμός Χανίων
• Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Σούδας
• Παιδικός Σταθμός Ελευθερίου Βενιζέλου
• Παιδικός Σταθμός Λιλιπούπολη
• Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Κυδωνίας

Τα οριστικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr στον σύνδεσμο: https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/oristikaapotelesmata1092025.html»

 

