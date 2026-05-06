Δήμος Χανίων: Ο κανονισμός για εκδηλώσεις σε αυλές σχολείων

Ο Δήμος Χανίων στηρίζοντας τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, που ενισχύουν την τοπική συνοχή, με σεβασμό στη σχολική κοινότητα και τους δημόσιους χώρους, ενημερώνει τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία, που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε αύλειους χώρους σχολικών μονάδων, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Παρασκευή 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποδεχθούν πλήρως τους όρους του κανονισμού, που επισυνάπτονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.chania.gr/wp-admin/post.php?post=49042&action=edit και να συμπληρώσουν / καταθέσουν τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη σχολική μονάδα για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο για τις εκδηλώσεις σε σχολικούς αύλειους χώρους του Δήμου Χανίων, η παραχώρηση των σχολικών χώρων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν αξιολόγησης της σχετικής αίτησης και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα.

Διευκρινίζεται ότι αιτήματα τα οποία δεν συνοδεύονται από την επίσημη προ τυπωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή βεβαίωση απαιτείται, σύμφωνα με τον κανονισμό δεν θα γίνονται δεκτά προς εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη σχολική μονάδα για την οποία υποβάλλεται το αίτημα, ως εξής:

Για την Πρωτοβάθμια Σχολική επιτροπή: schepitropi1@chania.gr, τηλ: 28213 41772

Για την Δευτεροβάθμια Σχολική επιτροπή: schepitropi2@chania.gr, τηλ: 28213 41773