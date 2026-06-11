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Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 2026
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Δήμος Χανίων και Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. μαζεύουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα με το σύστημα «πόρτα-πόρτα»

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
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Ο Δήμος Χανίων πραγματοποιεί για ακόμη μία φορά συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα «πόρτα-πόρτα».

Όπως ανακοινώθηκε «την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, από τις 6:30 έως τις 13:00, τα συνεργεία της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΑΕ (ΟΤΑ] θα περάσουν από την πόρτα κάθε σπιτιού για να συλλέξουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συγκεκριμένη δράση συγκεντρώνονται ετησίως περισσότεροι από 250 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ποσότητα που αποδεικνύει τόσο την αποτελεσματικότητα του προγράμματος όσο και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων.

Τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ) αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συλλογή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρικών αντικειμένων και εξοπλισμού έχει μεγάλη σημασία, καθώς πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες και άλλα μέταλλα, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να λάβουν τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο και τις ώρες, που θα γίνει η αποκομιδή, στο τηλέφωνο: 28213 41777, καθημερινές από 08:00 έως 14:30 (εκτός Σάββατο-Κυριακή)»

 

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