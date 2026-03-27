Δήμος Χανίων: Ανακοίνωση για τους καθαρισμούς σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους υπόχρεους να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και των λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της πρόληψης για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και ειδικότερα δυνάμει των άρθρων 41, 43 και 44 των Ν. 5281/2026, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Χανίων καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) καθώς και τους φορείς του δημοσίου τομέα (σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014):

Α: Να μεριμνούν από την 1η Απριλίου έως της 15η Ιουνίου κάθε έτους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, (απομάκρυνση χόρτων, ξερών κλαδιών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη) καθώς και για τη συντήρηση έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:

α. περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β. περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ. εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των περ. α) και β), εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής,

δ. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους έως 2000€ και θα καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού.

Β: Οι υπόχρεοι, έως την 15η Ιουνίου 2026, υποχρεούνται να προβαίνουν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους, στο Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών ( https://akatharista.apps.gov.gr ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής δήλωσης (πχ λόγω αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγω ανωτέρας βίας υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο ΚΕΠ ή στην κατα τόπον αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται είτε από τους δήμους είτε από το Π.Σ.: α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού, β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ στους υπόχρεους που έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

• Μειώνουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς

• Προστατεύουμε την περιουσία μας

• Προφυλάσσουμε τις ζωές μας

• Προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον

• Νοιαζόμαστε για τον τόπο μας

• Διατηρούμε τον Δήμο μας καθαρό και ασφαλή για κατοίκους & επισκέπτες»