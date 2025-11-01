Δήμος Αποκορώνου: Ξεκίνησε η ανάπλαση του Αλικάμπου

Την έναρξη του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου», προϋπολογισμού 1.088.951 €, ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ανακοίνωσε ο Δήμος Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις οδοποιίας, αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, νέες επιστρώσεις με φυσική πέτρα, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων με φυτεύσεις και καθιστικά.

Στόχος είναι η αναζωογόνηση του οικισμού και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με σεβασμό στην παράδοση και το φυσικό περιβάλλον.

«Στον Αλίκαμπο δεν κάνουμε απλώς ένα τεχνικό έργο·

δίνουμε πνοή σε έναν τόπο με βαθιές ρίζες και ζωντανό μέλλον»,

τόνισε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Με την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών,

ο Δήμος Αποκορώνου κάνει πράξη την ουσιαστική στήριξη των ορεινών κοινοτήτων, επενδύοντας στην ιστορία, την αισθητική και την καθημερινότητα του τόπου μας».