Δήμος Αποκορώνου: Επίδομα νεογέννητου παιδιού από 1η Ιανουαρίου 2026

Την ικανοποίηση του για την θεσμοθέτηση επιδόματος νεογέννητου παιδιού εκφράζει μέσω σχετικής ανακοίνωσης ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης

Όπως αναφέρει αναλυτικά σε γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης «Στον Αποκόρωνα γνωρίζουμε καλά ότι η ευθύνη απέναντι στον τόπο μας δεν είναι λόγια∙ είναι πράξεις. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποδεικνύεται πως όταν υπάρχει πίστη, σχέδιο και επιμονή, οι αγώνες δικαιώνονται.

Μετά από μια μακρά και δύσκολη πορεία, μετά από προσφυγή στο άρθρο 152 και μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης, χλευασμού και στείρας αντιπολίτευσης, ο Δήμος Αποκορώνου κατάφερε να θεσμοθετήσει ένα μέτρο βαθιά κοινωνικό και βαθιά ανθρώπινο:

την επιδότηση νεογέννητων παιδιών, ύψους:

1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί,

2.000 ευρώ για το δεύτερο,

2.500 ευρώ για το τρίτο και άνω,

για όλα τα παιδιά που θα γεννιούνται από 1η Ιανουαρίου 2026.

Το μέτρο αυτό δεν ήρθε τυχαία. Δεν ήρθε εύκολα. Δεν ήρθε χωρίς συγκρούσεις και χωρίς να θίξει κατεστημένες λογικές.

Γιατί όταν αποφασίσαμε να σταθούμε απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα που δυστυχώς αγγίζει και τον Αποκόρωνα, γνωρίζαμε ότι προχωρούμε σε μια πρωτοποριακή πολιτική. Μια πολιτική που οι παρατάξεις της μείζονος αντιπολίτευσης – οι κύριοι Κουκλίνος και Γύπαρης – αρνήθηκαν να ψηφίσουν, επιλέγοντας την άρνηση αντί της ευθύνης, τον χλευασμό αντί της δημιουργίας.

Κι όμως, σήμερα βλέπουμε ότι η Πολιτεία ανοίγει πια τον δρόμο και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους για επιδόματα νεογέννητων. Και αυτό, όσο κι αν πικραίνει για τον τρόπο που φτάσαμε ως εδώ, μας γεμίζει ικανοποίηση. Γιατί αποδεικνύει ότι ο Αποκόρωνας ήταν μπροστά, ήταν πρωτοπόρος, ήταν παράδειγμα προς μίμηση.

Δεν περιμέναμε κανέναν να μας δείξει τον δρόμο. Τον ανοίξαμε μόνοι μας. Με πίστη στον άνθρωπο, στις οικογένειες, στις νέες γενιές του Αποκόρωνα.

Σήμερα, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα:

Στον Αποκόρωνα δεν κάνουμε πολιτική της αδράνειας. Κάνουμε πολιτική της ευθύνης. Στηρίζουμε έμπρακτα τις νέες οικογένειες, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας να μεγαλώσουν σε έναν τόπο ζωντανό, ανθρώπινο, περήφανο.

Ό,τι κι αν ακούσαμε. Όσες αντιστάσεις κι αν συναντήσαμε. Εμείς δεν κάνουμε πίσω.

Γιατί χρωστάμε στους προγόνους που μας παρέδωσαν έναν γενναίο τόπο. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Με σχέδιο. Με πίστη. Με καθαρή συνείδηση ότι κάνουμε το σωστό.

Ο Αποκόρωνας προχωρά μπροστά. Και κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει την προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο, για έναν τόπο που δεν φοβάται να πρωτοπορεί, να διεκδικεί και να δημιουργεί.

Δήμαρχος Αποκορώνου

Χαράλαμπος Κουκιανάκης»