Δήμος Αποκορώνου: Έπαινος Αριστείας στη Μαρία Ρουμπεδάκη

Ο Δήμος Αποκορώνου, με υπερηφάνεια και συγκίνηση, απένειμε Έπαινο Αριστείας στη μαθήτρια Μαρία Ρουμπεδάκη του Γεωργίου και της Δήμητρας, για την πρωτιά της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις μεταξύ των μαθητών του Δήμου και την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο).

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης συνεχάρη τη μαθήτρια, την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς της, δηλώνοντας:

«Η Μαρία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ήθους, μόχθου και αφοσίωσης.

Μας γεμίζει περηφάνια και ελπίδα για τη νέα γενιά του Αποκόρωνα.

Με πίστη, επιμονή και αξίες, όλα είναι δυνατά.»

Η βράβευση αυτή συμβολίζει τη διαχρονική δέσμευση του Δήμου Αποκορώνου να τιμά και να στηρίζει τη νεολαία και την παιδεία, ως θεμέλια του μέλλοντος του τόπου.

Η βράβευση συνοδεύτηκε από υποτροφία ύψους 5000 ευρώ για κάθε έτος των σπουδών, ενώ όπως έγινε γνωστό σταδιακά ο αριθμός των επιτυχόντων μαθητών- μαθητριών που θα λαμβάνουν υποτροφία από τον Δήμο θα αυξηθεί σε 4.