menu
20.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δήμος Αποκορώνου: Έπαινος Αριστείας στη Μαρία Ρουμπεδάκη

Δημήτρης Μαριδάκης
Δημήτρης Μαριδάκης
0

Ο Δήμος Αποκορώνου, με υπερηφάνεια και συγκίνηση, απένειμε Έπαινο Αριστείας στη μαθήτρια Μαρία Ρουμπεδάκη  του Γεωργίου και της Δήμητρας, για την πρωτιά της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις μεταξύ των μαθητών του Δήμου και την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο).

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης συνεχάρη τη μαθήτρια, την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς της, δηλώνοντας:

«Η Μαρία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ήθους, μόχθου και αφοσίωσης.
Μας γεμίζει περηφάνια και ελπίδα για τη νέα γενιά του Αποκόρωνα.
Με πίστη, επιμονή και αξίες, όλα είναι δυνατά.»

Η βράβευση αυτή συμβολίζει τη διαχρονική δέσμευση του Δήμου Αποκορώνου να τιμά και να στηρίζει τη νεολαία και την παιδεία, ως θεμέλια του μέλλοντος του τόπου.

Η βράβευση συνοδεύτηκε από υποτροφία ύψους 5000 ευρώ για κάθε έτος των σπουδών, ενώ όπως έγινε γνωστό σταδιακά ο αριθμός των επιτυχόντων μαθητών- μαθητριών που θα λαμβάνουν υποτροφία από τον Δήμο θα αυξηθεί σε 4.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum