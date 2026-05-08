Δήμος Αποκορώνου: Δύο νέα συστήματα για προσβάσιμες παραλίες

Ο Δήμος Αποκορώνου προχώρησε στην τοποθέτηση δύο αυτόνομων συστημάτων πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμεΑ.

1 από 2

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης «η Δημοτική Αρχή Αποκορώνου προχωρά σε ακόμη μία ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση, με την τοποθέτηση δύο αυτόνομων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικές δυσκολίες στη θάλασσα, σε παραλίες του Δήμου μας.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε το αυτονόητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει τη θάλασσα με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και αυτονομία. Για έναν άνθρωπο με κινητικές δυσκολίες, η δυνατότητα να φτάσει μόνος του στο νερό, χωρίς εξάρτηση και χωρίς εμπόδια, αποτελεί μια πράξη ελευθερίας και ισότιμης συμμετοχής στη ζωή.

Οι νέες εγκαταστάσεις, πλήρως πιστοποιημένες και κατάλληλες για χρήση από ΑμεΑ, θα επιτρέπουν την αυτόνομη πρόσβαση των λουομένων στη θάλασσα μέσω ειδικού μηχανισμού, ενώ θα συνοδεύονται και από τις απαραίτητες υποδομές εξυπηρέτησης. Η επιλογή μας αυτή δεν αποτελεί μια αποσπασματική παρέμβαση. Αποτελεί μέρος μιας συνολικής αντίληψης για τον Δήμο που θέλουμε να οικοδομήσουμε,ένα Δήμο ανθρώπινο, ανοιχτό και πραγματικά προσβάσιμο για όλους.

Έναν Δήμο που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Έναν Δήμο που μετρά την πρόοδο με το πόσο ανθρώπινη γίνεται η καθημερινότητα των πολιτών του. Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία. Αφορά τον πολιτισμό μας, τη δημοκρατία μας και τις αξίες που θέλουμε να παραδώσουμε.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου, τους συνεργάτες μας, αλλά και όλους εκείνους τους συμπολίτες που επί χρόνια διεκδικούσαν με αξιοπρέπεια το αυτονόητο. Η Δημοτική Αρχή Αποκορώνου θα συνεχίσει να εργάζεται με πράξεις για έναν τόπο χωρίς αποκλεισμούς.

Για έναν Αποκόρωνα που δεν υψώνει εμπόδια, αλλά ανοίγει δρόμους»