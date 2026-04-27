Δήμος Αγ. Νικολάου: Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, εγκαινιάζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Η σχετική απόφαση είχε εγκριθεί ομόφωνα, τόσο από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσο και από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας αυτής.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη το Πολυτεχνείο Κρήτης ευελπιστεί να συμβάλλει με την ερευνητική και ακαδημαϊκή του τεχνογνωσία – αναπτύσσοντας λύσεις με άμεσο πρακτικό αντίκτυπο στην κοινωνία – στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών εκ μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη βελτίωση της λειτουργίας του και την εξυπηρέτηση των δημοτών του και της καθημερινότητάς τους.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, επισφραγίζοντας έτσι την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και «έξυπνου» μοντέλου διοίκησης.

Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκε και ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης Γεώργιος Χαλκιαδάκης, ο οποίος ειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είχε ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία σύνταξης του Μνημονίου και ορίζεται από το Μνημόνιο ως ο εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ομάδα Συνεργασίας, που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του.

Ως εκ τούτου, ο Καθ. Γ. Χαλκιαδάκης και μέλη της εξειδικευμένης στην ΤΝ ερευνητικής του ομάδας MAS-ML, θα μεταβούν μέσα στον επόμενο μήνα στον Άγιο Νικόλαο, για να εκκινήσουν την διαδικασία ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού των πρώτων εφαρμογών ΤΝ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Μνημονίου.

Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου παρευρέθηκαν, επίσης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Άννα Οικονομίδου και ο αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Αρακαδάκης.