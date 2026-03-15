menu
14.4 C
Chania
Κυριακή, 15 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Δημοψήφισμα στο Καζακστάν για την αναθεώρηση του Συντάγματος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι πολίτες του Καζακστάν καλούνται σήμερα στις κάλπες στο πλαίσιο δημοψηφίσματος για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που παρουσιάζεται από τις αρχές ως πρωτοβουλία για τον εκδημοκρατισμό της μεγαλύτερης οικονομίας της κεντρικής Ασίας, μολονότι ο νέος θεμελιώδης νόμος περιέχει άρθρα τα οποία στην πραγματικότητα ενισχύουν την εξουσία του προέδρου Κάσιμ-Τζομάρτ Τοκάεφ.

Το δημοψήφισμα αυτό είναι το τρίτο που οργανώνεται από τον κ. Τοκάεφ, στην εξουσία στο κράτος αυτό, σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα παραδοσιακό σύμμαχο της Ρωσίας και, πλέον, του άλλου μεγάλου γείτονά του, της Κίνας.

Μετά τον θάνατο τον Ιανουάριο του 2022 τουλάχιστον 238 ανθρώπων σε διαδηλώσεις για το υψηλό κόστος ζωής που μεταμορφώθηκαν σε εκτεταμένες ταραχές, ο πρόεδρος, που εξελέγη το 2019, διαβεβαιώνει πως θέλει να οικοδομήσει πιο «δίκαιο» Καζακστάν και να φιλελευθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα.

Ορκίζεται ότι χάρη στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί, το Καζακστάν «θα εγκαταλείψει επιτέλους το υπερπροεδρικό σύστημα και θα γίνει προεδρική δημοκρατία με ισχυρό κοινοβούλιο».

Ο κ. Τοκάεφ υπόσχεται πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα φέρει «επανίδρυση του συνόλου του κρατικού μηχανισμού, επιτρέποντας αναδιανομή των εξουσιών, ενισχύοντας την ισορροπία του συστήματος ελέγχου της εξουσίας».

Όμως αρκετά από τα αναθεωρημένα άρθρα μοιάζουν να υποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Με βάση τον νέο θεμελιώδη νόμο, ο πρόεδρος θα επιλέγει άμεσα αυτούς που θα καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά — στην κεντρική τράπεζα, στις μυστικές υπηρεσίες, στο Συνταγματικό Δικαστήριο– και πλέον δεν υποβάλλονται διορισμοί προς έγκριση στη Γερουσία. Αυτή η τελευταία θα πάψει να υφίσταται.

Αν το Κουρουλτάι, το νέο κοινοβούλιο, αρνείται δυο φορές να εγκρίνει τους διορισμούς σε άλλες θέσεις, ο πρόεδρος θα μπορεί να το διαλύσει και προσωρινά να ασκεί την εξουσία με προεδρικά διατάγματα νομοθετικού περιεχόμενου.

Η ελευθερία της έκφρασης, ήδη υπό αυστηρούς περιορισμούς, δεν θα πρέπει να «υπονομεύει την ηθικότητα της κοινωνίας ή να παραβιάζει τη δημόσια τάξη». Θα γίνει εξάλλου πιο εύκολη η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, ήδη εξαιρετικά σπάνιων.

Η υιοθέτηση του νέου Συντάγματος θεωρείται πρακτικά δεδομένη έπειτα από εκστρατεία που δεν διήρκεσε παρά έναν μήνα και τις τροποποιήσεις άρθρων του θεμελιώδους νόμου που υιοθετήθηκαν μέσα σε δυο εβδομάδες.

Όπως και στις άλλες κεντρασιατικές άλλοτε σοβιετικές δημοκρατίες, οι ψηφοφορίες στο Καζακστάν μοιάζουν να διεξάγονται για την επικύρωση αποφάσεων του προέδρου Τοκάεφ, παρότι ο αρχηγός του κράτους παρουσιάζει τον εαυτό του σαν μέγα μεταρρυθμιστή που ήρθε σε ρήξη με το αυταρχικό παρελθόν του καθεστώτος. Σε κάθε περίπτωση, το δημοκρατικό σύστημα στη χώρα βρίσκεται εντός αυστηρών πλαισίων.

Καινοτομία του νέου Συντάγματος: θεσπίζεται αξίωμα αντιπροέδρου.

Ο μελλοντικός κάτοχος θα εκληφθεί ως δυνητικός διάδοχος του κ. Τοκάεφ, που προσεχώς κλείνει τα 73 του χρόνια και δεν έχει δώσει την παραμικρή ένδειξη για τη διαδοχή του, διαδικασία που κατά κανόνα στην κεντρασιατική χώρα κρίνεται πολύ προτού γίνουν εκλογές.

Για να φθάσει η συμμετοχή το 50% που απαιτείται για να θεωρηθεί έγκυρο το δημοψήφισμα, οι αρχές κινητοποίησαν διασημότητες, κυρίως του χώρου του αθλητισμού, καθώς και εργαζόμενους σε εταιρείες των τομέων του πετρελαίου, των ορυχείων και των μεταλλείων, κρίσιμων για την οικονομία του Καζακστάν.

Όσοι –δεν ήταν πολλοί– άσκησαν κριτική στις προταθείσες αλλαγές στο Σύνταγμα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης κλήθηκαν από την αστυνομία για υποθέσεις τους και κάποιοι μάλιστα τέθηκαν υπό κράτηση προσωρινά, ενώ δημοσιογράφοι που δημοσίευσαν στοιχεία που προέκυψαν από δημοσκοπήσεις είδαν να τους επιβάλλονται πρόστιμα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum