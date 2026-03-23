Δημοπρατείται το ακίνητο στο «Ψυχρό Πηγάδι»

Στη δημοπράτηση του ακινήτου στο «Ψυχρό Πηγάδι» προχωρά ο Δήμος Χανίων.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, το ακίνητο δημοπρατείται για 20 χρόνια με τον όρο να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη « Κέντρο Εστίασης και Αναψυχής με

πωλητήριο ειδών λαϊκής τέχνης, συσκευαστήριο βοτάνων, χώρος Α’ βοηθειών».

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο είχε κατασκευαστεί επί Δήμου Κεραμειών, είχε μισθωθεί σε ιδιώτη και για χρόνια αξιοποιούνταν ως ταβέρνα.