Δημήτρης Φοινίτσης: «Ανεκτίμητο δώρο η γλώσσα η ελληνική»

«Είµαι λογοκεντρικός σκηνοθέτης. Γι’ αυτήν την παράσταση δουλέψαµε έξι µήνες τον λόγο ώστε η πολυπλοκότητα και η δυσκολία να γίνει ρυάκι κελαρυστό, ένα χάδι στα αυτιά του ιδανικού θεατή. Και να φθάσει στην πλατεία αβίαστα, αποτυπώνοντας µια σκοτεινή εποχή της ελληνικής υπαίθρου».

Ο σκηνοθέτης ∆ηµήτρης Φοινίτσης µιλάει µε θαυµασµό για το έργο και τη δύναµη της γλώσσας του Παπαδιαµάντη. Ο «άγιος των ελληνικών γραµµάτων» βρέθηκε στο επίκεντρο της κουβέντας µας, µε αφορµή τη θεατρική παράσταση «Η φόνισσα / Της ώρας κυνηγητόν» που θα παρουσιαστεί στο θέατρο «Κυδωνία» το Σάββατο 4 Απριλίου.

Μια νουβέλα που «κατέχει, κατά γενική οµολογία, ξεχωριστή θέση στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη (1851-1911) και κατ’ επέκτασιν στα ελληνικά γράµµατα. Ξεχωριστή και µε τις δύο σηµασίες της λέξεως: ιδιαίτερη και εξέχουσα», όπως σηµειώνουν οι συντελεστές της παράστασης στο σηµείωµά τους.

Στην επικοινωνία µας µε τον Κρητικό σκηνοθέτη µιλήσαµε για τη διαχρονική γοητεία των κειµένων του Σκιαθίτη συγγραφέα, το «ανεκτίµητο δώρο» της ελληνικής γλώσσας που µας έχει χαριστεί, «όχι δίχως ευθύνη», αλλά και τη ανεξάντλητη δύναµη του κλασικού ρεπερτορίου που µας υπενθυµίζει, «χωρίς φιοριτούρες και ρηχούς εντυπωσιασµούς», την ουσία των πραγµάτων.

•Πού αποδίδετε τη διαχρονική γοητεία που ασκεί ως έργο η «Φόνισσα»; Σε τι οφείλεται η αντοχή του στον χρόνο;

Καταρχάς, στον λεκτικό πλούτο της καθαρεύουσας που χρησιµοποιεί -δεξιοτεχνικά- ο µέγας των ελληνικών γραµµάτων! Σε αυτό το παλίµψηστο του λόγου που υπενθυµίζει το ύψος της ελληνικής γλώσσας και της µοναδικής συνέχειας της στο πέρασµα του χρόνου! Μια γλώσσα που δεν έπαψε ποτέ να µιλιέται, να µεταπλάθεται, να αναδηµιουργείται και να ενώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε αυτό το ανεκτίµητο δώρο που δεν µας χαρίστηκε δίχως ευθύνη και που µας καλεί, ειδικά τώρα, µε την ξενοµανία που µας έχει κυριεύσει ως λαό, να σταθούµε αντάξιοι και να το προστατεύσουµε ως κόρην οφθαλµού. Να διασώσουµε τη γλώσσα µας και να τη διαδώσουµε. Να την αγαπήσουµε επιτέλους βαθιά, απολαµβάνοντας τη µαγεία και την οµορφιά που πρεσβεύει ως άκουσµα και ως γραφή -πέραν της επικοινωνιακής της δεινότητας. Κατά δεύτερον, στην ισχυρή θεµατολογία του έργου µε κεντρικό πρόσωπο µια γυναίκα που επωµίζεται τον πλέον απεχθή ρόλο µιας εσωστρεφούς, απάνθρωπης κοινωνίας. Αυτόν του «πνίχτη» των αδυνάτων κορασίδων που κατά τα ήθη µιας βδελυρής εποχής «γεννούσαν» άµα τον ερχοµό τους στη γη, µύριες συµφορές στην οικογένεια και σκορπούσαν τη δυστυχία στους ανήµπορους οικονοµικά γονείς. Ο Παπαδιαµάντης καταθέτει (και εδώ!) ένα ανάγλυφο ψυχογράφηµα που δονεί σε κάθε φράση την ψυχή του αναγνώστη – θεατή.

•Η γλώσσα του Παπαδιαµάντη πιστεύετε ότι µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην επικοινωνία ιδίως µε ένα πιο νεανικό κοινό ή µήπως αποτελεί ταυτοτικό στοιχείο του έργου του Σκιαθίτη συγγραφέα κι εποµένως ενισχύει τη µοναδικότητά του;

Αναµφιβόλως, το δεύτερο! Η παράστασή µας έχει παρουσιαστεί και σε εφήβους µε περισσή διεισδυτικότητα στον ψυχισµό των παιδιών, αποσπώντας τη µέγιστη προσοχή τους. Έχει γοητεύσει τα απαίδευτα ώτα, διότι η δύναµη του λόγου είναι σαρωτική. Ακόµη και στον πλέον απροετοίµαστο θεατή εκλύει το ενδιαφέρον του. Προφανώς, παίζει ρόλο και η καθηλωτική ερµηνεία της ηθοποιού που στο σώµα και τη φωνή της µετασχηµατίζονται 15 διαφορετικοί ρόλοι! Ωστόσο, ο λόγος δεν είναι εµπόδιο. ∆εν το πιστεύω. Είναι η συνέχεια της γλώσσας µας, ο πλούτος και το λαµπρό ανάστηµα της. Είναι µια είδους ανακάλυψης για τους νέους µας που όταν είναι ανοιχτοί και δεκτικοί, δύναται να µετουσιωθεί σε βάλσαµο µε τους φρενήρεις ρυθµούς των ψηφιακών και µονοδιάστατων χρόνων που δοκιµάζουν. Σα ιαµατικό λουτρό αποτοξίνωσης από τις τοξίνες του «µπρο» και του «κουλ» (!) Σα µια ευεργετική παρένθεση από την παγιωµένη εικόνα του ευτελούς και του ανούσιου των ηµερών. Είναι ένας άλλος δρόµος, εν πάση περιπτώσει, δύσκολος µα σπουδαίος… Αρκούντως αµήχανος στο πρώτο άκουσµα αλλά λίαν ευεργετικός όσο αφήνεσαι και αναγνωρίζεις ήχους, ρίζες, ποιότητες.

•Ακολουθείτε µια λιτή σκηνοθετική προσέγγιση στην παράσταση τονίζοντας µε έναν τρόπο ακόµα περισσότερο τον λόγο. Εν αρχή ην ο λόγος και στο θέατρο;

Πώς όχι;! Είµαι λογοκεντρικός σκηνοθέτης. Γι’ αυτήν την παράσταση δουλέψαµε έξι µήνες τον λόγο ώστε η πολυπλοκότητα και η δυσκολία να γίνει ρυάκι κελαρυστό, ένα χάδι στα αυτιά του ιδανικού θεατή. Και να φθάσει στην πλατεία αβίαστα, αποτυπώνοντας µια σκοτεινή εποχή της ελληνικής υπαίθρου. Η ταπεινότητα των υλικών του συγγραφέα εδώ αναδεικνύεται µε την αντίστοιχη ταπεινότητα των θεατρικών υλικών. Στην παράσταση όλα συµβαίνουν εκείνη τη δεδοµένη στιγµή. Ακόµη και ο ήχος των πουλιών ή των κυµάτων της θαλάσσης παράγεται από τη φωνή της ηθοποιού. Η ευκολία της τεχνολογίας δεν µας πλαισιώνει εν προκειµένω. Τη συναντούµε µετά το πέρας της παράστασης αναπόφευκτα. Ας δεκτούµε -έστω και πρόσκαιρα- ότι µπορούµε να υπάρξουµε µες την απλότητα και την αυτονοµία δίχως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. ∆ίχως υποβοήθηση της ζωής! Έστω για λίγο. Για ενενήντα λεπτά!

•Η «Φόνισσα» θίγει, µεταξύ άλλων, και το ζήτηµα της απάνθρωπης αντιµετώπισης των κοριτσιών / γυναικών ως «βάρος» σε περασµένες δεκαετίες. Άραγε η σύγχρονη κοινωνία και η στάση της απέναντι στις γυναίκες θα ενέπνεαν τον Παπαδιαµάντη να γράψει κάτι αντίστοιχο;

Ποιος ξέρει;! Σίγουρα η ένταση του θλιβερού φαινοµένου δεν είναι η ίδια µιας και ο θεσµός της προίκας που πυροδοτούσε λυσσαλέα αυτήν την απέχθεια προς το γυναικείο φύλο, επισήµως, δεν υφίσταται. Όµως, βλέπουµε διαρκώς στην ανδροκρατούµενη κοινωνία µας την «αντρίλα» και τον µισογυνισµό να παίρνουν κεφάλι για άλλους αποκρουστικούς λόγους. Μιλάµε ευθέως πια για «γυναικοκτονίες» µε το αστυνοµικό ρεπορτάζ να ξεπουλάει ως πρώτη είδηση κάθε τόσο. Υπάρχουν ακόµη και σήµερα περιοχές στη χώρα µας -όπως και σε όλα τα Βαλκάνια (µιας και παραµένουµε σταθερά ορκισµένοι Βαλκάνιοι!)- που διακρίνουν απροκάλυπτα τα δύο φύλα στην καθηµερινότητα. «Τα αγόρια είναι παιδιά και τα κορίτσια, κορίτσια». Ονειδος! Οι κοινωνιολόγοι / ψυχολόγοι θα µπορούσαν να τοποθετηθούν αναλόγως µε µια σειρά παραδειγµάτων επιστηµονικά τεκµηριωµένων που προκαλούν ανατριχίλα!

•∆ουλεύοντας όλο αυτό το διάστηµα µε το κείµενο του Παπαδιαµάντη, σας αποκαλύφθηκε κάτι καινούριο; Σας άλλαξε σε κάτι;

Μου επιβεβαίωσε πως είναι µεγάλη υπόθεση να µιλάς την ελληνική ως µητρική γλώσσα και να µπορείς να διαβάζεις απευθείας στο πρωτότυπο (δίχως µετάφραση): Παπαδιαµάντη, Καβάφη, Καζαντζάκη κ.ο.κ. Επίσης, όσες σπουδές και αν έχεις κάνει, δύσκολα τελειοποιείται αυτή η γλώσσα. ∆ύσκολα κατακτάται ικανοποιητικώς! Ξέρετε, αυτή η παράσταση είναι µια ευτυχισµένη στιγµή για εµένα προσωπικά. Επιβεβαιώνει τον λόγο που κάνουµε θέατρο. Που ακολουθώ ένα κλασικό ρεπερτόριο απαλλαγµένο από φιοριτούρες και ρηχούς εντυπωσιασµούς. Με επαναφέρει στην ουσία των πραγµάτων. Στον πυρήνα τους! Και είναι και µια περηφάνια, µια δικαίωση πως όλα µπορεί να συµβούν στο θέατρο δίχως να εµπλακείς σε συντεχνίες, κάστες, λυκοφιλίες, σχέσεις αλληλοεξάρτησης και να χάσεις τον ήρεµο ύπνο σου που τόσο παλεύεις γι’ αυτόν. Ο ιδανικός θεατής θα έρθει, δίχως το σύστηµα των άνωθεν κατευθύνσεων να τον κουβαλήσει άρον-άρον στην παράσταση σου. Ούτε µαρκίζες ούτε τηλεοπτικά ονόµατα ούτε εκκωφαντικά πυροτεχνήµατα. Απλότητα και ουσία. Καθαρότητα και οµορφιά. Νιώθω ευλογία να επιστρέφω στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, την Κρήτη, µε µια παράσταση-βαλίτσα -απαλλαγµένη από τα βαρίδια των Αθηνών µε τις κακοφορµισµένες πληγές µιας φορεµένης µίµησης του ξενόφερτου και του θορυβώδους…

Η παράσταση

Η θεατρική παράσταση «Η φόνισσα / Της ώρας κυνηγητόν», σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Φοινίτση και ερµηνεία Ράνια Πλατάκη παρουσιάζεται από την Εταιρεία Θεάτρου «Μνήµη» στο θέατρο «Κυδωνία», το Σάββατο 4 Απριλίου, στις 21:00 µ.µ.

«Η φόνισσα» (1903) κατέχει, κατά γενική οµολογία, ξεχωριστή θέση στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη (1851-1911) και κατ’ επέκτασιν στα ελληνικά γράµµατα.

Η παράσταση εστιάζει στο τελευταίο µέρος της νουβέλας, µετά τα πρώτα εγκλήµατα της γραίας Χαδούλας, και στην καταδίωξη που οι αρχές της νήσου Σκιάθου αλλά και οι τύψεις – ενοχές επιφυλάσσουν στο παραβατικό κεντρικό πρόσωπο. «Της ώρας κυνηγητόν» όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο συγγραφέας στο κείµενο και υιοθετείται εδώ ως υπότιτλος της παράστασης.

Κοστούµι – σκηνικά αντικείµενα: Εύη Καµπουράκη

Επιµέλεια κίνησης: Μικαέλα Κεφαλογιάννη

Φωνητική διδασκαλία: Κωνσταντίνα Πάλλη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καβουτσιώτης, Χρήστος Τσουµπλέκας

Παραγωγή: Ενοδία

Πληροφορίες: Θέατρο Κυδωνία, Υψηλαντών 12, Χανιά.

∆ιάρκεια παράστασης: 90´

Γενική είσοδος: 15€ / Μειωµένο εισιτήριο: 12€

κρατήσεις: 6976331107