Δημιουργία της διαδραστικής πλατφόρμας «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη»

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νίκου Καζαντζάκη, υπεγράφη σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025, Σύμβαση μεταξύ του Πολιτιστικού Σωματείου Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη – Παράρτημα Ελλάδας (ΔΕΦΝΚ) και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία του ψηφιακού πολιτιστικού έργου «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη (European Routes of Nikos Kazantzakis)», μιας διαδραστικής πλατφόρμας πολιτιστικής χαρτογράφησης που θα συνδέει, μέσω προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και γεωχωρικών δεδομένων, τόπους και ιστορίες που σχετίζονται με τη ζωή και το έργο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.
Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο «πολιτιστικό παρατηρητήριο», όπου η μνήμη, η λογοτεχνία και η τεχνολογία συναντώνται δημιουργικά, αναδεικνύοντας:
• μέρη όπου έζησε, έγραψε ή επισκέφθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης,
• σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί αναμνηστικές πλάκες, προτομές ή ονοματοδοσίες,
• τόπους και μουσεία με τα οποία έχουν υπάρξει αδελφοποιήσεις,
• καθώς και άλλα αξιοθέατα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο και το πνεύμα του.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνούν έναν διαδραστικό χάρτη (GIS) με σημεία ενδιαφέροντος σε 22 χώρες, να αναζητούν τοποθεσίες ανά πόλη ή έργο και να περιηγούνται σε πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, ηχητικές αφηγήσεις).
Η πλατφόρμα θα συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, προσφέροντας μια βιωματική και εκπαιδευτική εμπειρία για το ευρύ κοινό.
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ θα αναλάβει, πέραν της ανάπτυξης της πλατφόρμας, τη φιλοξενία και την τεχνική υποστήριξη εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα του έργου.

Η Πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ και Πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ – Παράρτημα Ελλάδος, Δρ. Κατερίνα Ζωγραφιστού, δήλωσε:
«Αναθέτουμε στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ την κατασκευή του ψηφιακού συστήματος “Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη” με εμπιστοσύνη. Η προετοιμασία του έργου μεταξύ της επιστημονικής ομάδας, που αποτελείται από μέλη της ΔΕΦΝΚ από το εξωτερικό και από μέλη του Παραρτήματος Ελλάδας, με το Ινστιτούτο Πληροφορικής είναι εξαιρετική. Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς το έργο του μεγάλου συγγραφέα είναι ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών. Η προσπάθειά μας είναι, με την βοήθεια της τεχνολογίας, οι πληροφορίες για τον Νίκο Καζαντζάκη, τον οικουμενικό μας συγγραφέα, να είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους. Παράλληλα, η διαδραστική πλατφόρμα και η GIS εφαρμογή που θα ακολουθήσει θα χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη» από το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2023 και είναι σε εξέλιξη με την συνεργασία του Ινστιτούτου και του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που εντάσσονται 22 χώρες στην πλατφόρμα, ενώ οι τόποι όπου ταξίδεψε ο Ν. Καζαντζάκης είναι πολύ περισσότεροι.»

 

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, ανέφερε:

«Το έργο “Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη” αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία και τον πολιτισμό. Με σεβασμό στο έργο και το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη, αξιοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής για να δημιουργήσουμε μια βιωματική εμπειρία εξερεύνησης, φέρνοντας τον λόγο και τη διαδρομή του πιο κοντά σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και από κάθε γωνιά του κόσμου».

Ο Καθ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ, δήλωσε:

«Οι “Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη” δεν είναι απλώς μια διαδραστική πλατφόρμα, αλλά η απαρχή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος πολιτισμού που ενώνει τόπους, ιδέες και ανθρώπους. Μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργούμε ένα εξελισσόμενο, ανοιχτό περιβάλλον που μετατρέπει την πολιτιστική μνήμη σε ζωντανή εμπειρία μάθησης και ανακάλυψης».

