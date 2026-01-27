Δήμαρχος Σφακίων: Τιμή στους ανθρώπους που προσπαθούν για τη διάδοση του Κρητικού Κρασιού

1 από 6

Στο 4ο Chania Wine Festival που ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, βρέθηκε ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, τιμώντας τους ανθρώπους που αγωνίζονται και προσπαθούν, για τη διάδοση του Ελληνικού και Κρητικού Κρασιού και τους αμπελουργούς παραγωγούς, που κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες επιμένουν σε ένα προϊόν το οποίο ολοένα και περισσότερο αποδεικνύει της δύναμη της ταυτότητας του τόπου μας και της χώρας.

«Παράλληλα, τιμήσαμε τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες τους, την αλληλεγγύη και την υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στηρίζοντας έμπρακτα δομές και τον αγώνα όσων καθημερινά βρίσκονται στο πλευρό παιδιών με ειδικές και συγκεκριμένες ανάγκες και των οικογενειών τους», δήλωσε ο κ. Ζερβός.

Ο Δήμαρχος Σφακίων, επισκεπτόμενος τους χώρους της Έκθεσης Οίνου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και συνομιλώντας με τους ανθρώπους της EnoTrapeza Γιώργο Λιοδάκη και Κατερίνα Μαρμαριτσάκη, εξέφρασε το θαυμασμό του για την εξαιρετική εδώ και 4 χρόνια προσπάθεια, να ενωθεί ο κόσμος της Αμπελουργίας, της γης και της παραγωγής οίνου με τους πολίτες, τη γνώση και τη διάδοση, «ενός προϊόντος που οφείλουμε να σεβόμαστε, να διατηρούμε στην καθημερινότητα μας ως ένδειξη φιλοξενίας, ευχαριστίας και προσφοράς, την ίδια ώρα όμως να μάθουμε πως πρόκειται για το Κρασί της Αγάπης και όχι της υπερβολής ή της αλόγιστης κατανάλωσης του».

Τα έσοδα του 4ου Chania Wine Festival μέσω της Ομάδας Αλληλεγγύης ΣυνΆνθρωπος θα διατεθούν στο ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, μία εξαιρετική δομή στήριξης παιδιών, που μάχονται για τη δική τους ζωή και καθημερινότητα μαζί με τις οικογένειες τους. «Σε έναν κόσμο που διαρκώς προσπαθεί να μη χάσει την ανθρωπιά του, εμείς έχουμε την υποχρέωση να δηλώνουμε παρών, σε κάθε συνάνθρωπο μας που έχει λάβει το ίδιο δώρο όπως εμείς, αυτό της ζωής. Για τη ζωή αυτή, για τους ανθρώπους αυτούς, όλοι εμείς, στην αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία, στις ομάδες στήριξης και αλληλεγγύης, θα στεκόμαστε όρθιοι, κρατώντας δίπλα μας και όρθιους επίσης, εκείνους που δοκιμάζονται και αγωνίζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους».

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Σφακίων επικοινωνώντας με τον πρόεδρο του ΣυνΆνθρωπου Σήφη Χιωτάκη και τον Νίκο Κουριδάκη, τους ευχαρίστησε για την κοινωνική τους προσφορά, η οποία, όπως επισήμανε: «δεν είναι μόνο παράδειγμα, αλλά και τοποθέτηση ενός καθρέφτη ενώπιων όλων μας, στον οποίο πρέπει να δίνουμε συνεχώς λόγο. Δράσεις ανθρωπιάς όπως του ΣυνΆνθρωπου σε συνεργασία με την EnoTrapeza μέσω του Chania Wine Festival ενισχύουν, αλλά και τιμούν την κοινωνία μας».