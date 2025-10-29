Δημ. Ανθούσης: Να μην κλείσουν τα 3 τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στον Δήμο Πλατανιά

Να μην κλείσουν τα τρία τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στον Δήμο Πλατανιά, ζητά με δήλωσή του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά» Δημήτρης Ανθούσης ο οποίος σήμερα έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Όταν τον Γενάρη του 2021 λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσουν και τα τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στον Δήμο Πλατανιά, ουσιαστικά «παραβιάζαμε ανοιχτές θύρες». Δυστυχώς. Και αυτό γιατί βλέπαμε τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης, η οποία παριστάνει ότι κόπτεται για το μείζον ζήτημα της εγκατάλειψης της ελληνικής υπαίθρου και την ίδια ώρα λαμβάνει αποφάσεις που διώχνουν τον κόσμο από τα χωριά, με την υποβάθμιση – υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών Ιατρείων, το κλείσιμο υποκαταστημάτων Τραπεζών και τη συρρίκνωση των δρομολογίων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στον Δήμο Πλατανιά, μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. στις Βουκολιές πριν από λίγα χρόνια, παρέμεναν σε λειτουργία μέχρι και σήμερα μόνο τα υποκαταστήματα σε Κολυμπάρι, Πλατανιά και Αλικιανό (το οποίο και υπολειτουργεί). Πλέον, όπως μαθαίνουμε, και τα τρία αυτά υποκαταστήματα κλείνουν τις επόμενες ημέρες! Με απλά λόγια, τα ΕΛ.ΤΑ. δεν συνυπολογίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, δεν λαμβάνουν υπόψη την ανθρωπογεωγραφία της ελληνικής υπαίθρου, αλλά παίρνουν αποφάσεις με αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, χωρίς κοινωνικό πρόσημο.

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι κάτοικοι της υπαίθρου και στον Δήμο μας έχουν κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια, από τη μία να ακούν ευχολόγια για την ανάγκη αναζωογόνησης της ελληνικής περιφέρειας και από την άλλη να βλέπουν να λαμβάνονται, κάθε τρεις και λίγο, πολιτικές αποφάσεις, που όχι μόνο δεν συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά υποβαθμίζουν περαιτέρω την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους.

Αναρωτιόμαστε για άλλη μία φορά: Η Δημοτική Αρχή είναι άραγε ικανοποιημένη, από το 2011 μέχρι και σήμερα, από αυτές τις διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές, που δυσχεραίνουν διαρκώς τις ζωές των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στον Δήμο Πλατανιά και δεν συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής τους;»