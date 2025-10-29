menu
20.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δημ. Ανθούσης: Να μην κλείσουν τα 3 τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στον Δήμο Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Να μην κλείσουν τα τρία τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στον Δήμο Πλατανιά, ζητά με δήλωσή του ο  επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά» Δημήτρης Ανθούσης ο οποίος σήμερα έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:
«Όταν τον Γενάρη του 2021 λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσουν και τα τελευταία υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στον Δήμο Πλατανιά, ουσιαστικά «παραβιάζαμε ανοιχτές θύρες». Δυστυχώς. Και αυτό γιατί βλέπαμε τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης, η οποία παριστάνει ότι κόπτεται για το μείζον ζήτημα της εγκατάλειψης της ελληνικής υπαίθρου και την ίδια ώρα λαμβάνει αποφάσεις που διώχνουν τον κόσμο από τα χωριά, με την υποβάθμιση – υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών Ιατρείων, το κλείσιμο υποκαταστημάτων Τραπεζών και τη συρρίκνωση των δρομολογίων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στον Δήμο Πλατανιά, μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. στις Βουκολιές πριν από λίγα χρόνια, παρέμεναν σε λειτουργία μέχρι και σήμερα μόνο τα υποκαταστήματα σε Κολυμπάρι, Πλατανιά και Αλικιανό (το οποίο και υπολειτουργεί). Πλέον, όπως μαθαίνουμε, και τα τρία αυτά υποκαταστήματα κλείνουν τις επόμενες ημέρες! Με απλά λόγια, τα ΕΛ.ΤΑ. δεν συνυπολογίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, δεν λαμβάνουν υπόψη την ανθρωπογεωγραφία της ελληνικής υπαίθρου, αλλά παίρνουν αποφάσεις με αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, χωρίς κοινωνικό πρόσημο.

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι κάτοικοι της υπαίθρου και στον Δήμο μας έχουν κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια, από τη μία να ακούν ευχολόγια για την ανάγκη αναζωογόνησης της ελληνικής περιφέρειας και από την άλλη να βλέπουν να λαμβάνονται, κάθε τρεις και λίγο, πολιτικές αποφάσεις, που όχι μόνο δεν συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά υποβαθμίζουν περαιτέρω την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους.
Αναρωτιόμαστε για άλλη μία φορά: Η Δημοτική Αρχή είναι άραγε ικανοποιημένη, από το 2011 μέχρι και σήμερα, από αυτές τις διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές, που δυσχεραίνουν διαρκώς τις ζωές των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στον Δήμο Πλατανιά και δεν συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής τους;»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum