Δηλώσεις βουλευτών μετά την πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η θέση της ΝΔ είναι ξεκάθαρα «άπλετο φως» σε μια υπόθεση που ταλανίζει χώρα εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε σε δήλωσή του, μετά την εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως είπε, «η διαφάνεια και η λογοδοσία για τη ΝΔ αποτελεί βάση για την ιστορία της. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην υπόθεση. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος οι Έλληνες θα αντιληφθούν τι συνέβη από 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Σχολιάζοντας προηγούμενη, σχετική δήλωση της βουλευτού αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλένας Αποστολάκη, είπε ότι στην επιτροπή θα αποκαλυφθούν και ευθύνες ΠΑΣΟΚ στο θέμα των επιδοτήσεων.

Στη δήλωσή της, η κ. Αποστολάκη είχε πει ότι μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. «Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη.

Εξάλλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, την οποία ζητούσε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν και σήμερα τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Από το ΚΚΕ, ο βουλευτής Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι «σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για νέα δικογραφία, η ΝΔ επιλέγει μονοκομματικό προεδρείο. Στόχος, η εκφύλιση της επιτροπής και το κουκούλωμα».

