Δικογραφία σε βάρος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε από την Yπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, σε βάρος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο από την ομάδα ΔΙΑΣ το βράδυ της Πέμπτης (28/05) να οδηγεί μοτοσικλέτα -χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας- στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο αστυνομικός, όπως προέκυψε, κατείχε δυο πιστόλια νομίμως αλλά είχε μεγαλύτερο αριθμό σφαιρών από τον προβλεπόμενο για τα δυο όπλα και για αυτό το λόγο σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, καθώς και για κατοχή ενός σουγιά και ενός σπρέι πιπεριού.

Στην κατοχή του αστυνομικού βρέθηκαν επίσης περίπου 8.000 ευρώ, την κατοχή των οποίων -σύμφωνα με πληροφορίες- δικαιολόγησε πλήρως (φέρεται να είχε κάνει ανάληψη το ποσό από τραπεζικό λογαριασμό).

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος.